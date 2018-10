Ermanno Scervino Collezione Donna Autunno Inverno 2018 2019 Winter Blossom

Cappotti dal taglio decisamente maschile, anche con colli asimmetrici di pelliccia intarsiata. Montoni impalpabili al tatto, come cachemere. Maglie dalla vestibilità over, ricamate a mano in trame inedite. Gonne lunghe e ampie in tulle, organza o intarsiate per unire tartan e valenciennes.

Abiti bon ton con intarsi su pizzo chantilly e raso. Tartan punk-rock, con intarsi patchwork di pizzi per abiti e gonne, oppure in fantasie accese sui tailleur. Scarpe, guanti e cinture d’argento. Nel finale, prendono forma sugli abiti da sera rouches d’organza all’uncinetto, dal savoir faire autenticamente couture.