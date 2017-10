Fare all’amore fa bene alla salute

(E non è solo il più bel passatempo del mondo. Se pensate che guardare la televisione sia più divertente continuate così, ma magari fateci avere il numero di telefono della vostra ragazza).

La palestra, personalmente, dopo un po’ mi rompe. Certo, ne ho bisogno per mantenermi in forma, per scaricare la tensione, per combattere il decadimento fisico (che riguarda anche chi ha 20 anni, non pensate che non vi riguardi ancora, quando si nasce si inizia ad invecchiare, è un dato scientifico). Lo stesso discorso vale per qualsiasi altra forma di attività fisica e ricreativa. Dopo un po’ annoia, stanca, stufa. Tutte, tranne una, di cui parleremo in questo articolo e che i meno lenti di testa avranno già compreso. Il sesso non stufa mai. Certo, ci si stuferà della solita partner – che si può sempre cambiare, ma non dell’attività fisica più praticata al mondo. In assoluto.

E a questa attività fisica ‘per eccellenza’ vogliamo rendere omaggio, con un elenco di indubbi e provati effetti benefici sull’organismo e sulla mente. Perché il sesso, oltre ad essere… piacevole… fa anche bene. Eccome.

1) Riduce lo stress.

Lo sappiamo, lo sapete, non serve nemmeno approfondire.

2) Protegge la prostata.

Chi pratica la castità – ma chi la pratica davvero? – ha più probabilità di un tumore alla prostata rispetto a chi ha una regolare o magari intensa attività sessuale.

3) Aumenta le difese immunitarie.

Ricerche scientifiche hanno dimostrato che chi pratica attività sessuale almeno un paio di volte la settimana ha in media il 30% di anticorpi in più rispetto a chi non pratica questa piacevole attività…

4) Più intelligenti.

Battito cardiaco accelerato e respirazione più intensa aiutano ad ossigenare il cervello. E sappiamo di quanto bisogno di cervelli ossigenati avremmo in questo periodo…

5) Più muscolosi.

Aumenta la produzione di testosterone. Che significa più muscoli… 😉

6) Più magri.

Lo sapete quante calorie si possono bruciare durante una sessione di allenamento tra le lenzuola? No? Nemmeno noi. Ma sono parecchie, per non parlare degli addominali, a patto che sappiate come muovervi…

7) Meno dolori.

È dimostrato che una sostanza chiamata ossitocina abbia un potente effetto che contribuisce a contrastare dolori come mal di testa, artite…

8) Aiuta a dormire meglio.

Chi non ha voglia di dormire subito dopo…? Altro che la famosa sigaretta…

9) Aiuta a sembrare più giovani.

Da una ricerca risulta che le coppie che lo fanno almeno quattro volte la settimana dimostrano mediamente 6-8 anni in meno rispetto alla loro reale età.

10) Fa bene alla pelle.

Gli ormoni che vengono prodotti durante questa attività – tra cui l’ormone della crescita anche noto come GH – hanno una benefica azione sul ringiovanimento o sulla prevenzione dell’invecchiamento della pelle.

Non vi abbiamo ancora convinti? Mandateci il numero di telefono della vostra ragazza e continuate a seguire il calcio in televisione mentre le faremo fare un altro tipo di attività fisica allora…

