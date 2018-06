Fendi Uomo autunno inverno 2018 2019. In volo con Fendi!

In aeroporto.

Pronti a decollare per il volo FENDI o appena atterrati.

Codificare, decodificare e ricodificare la formula FENDI:

Il logo FF, le righe Pequin, il FENDIstamp, il giallo FENDI sono esplorati, esplosi, ritagliati, remixati.

In questo modo e in quell’altro.

L’intarsio e la gheronatura sono portati su un terreno più sportivo:

la lavorazione come altro segno distintivodi FENDI.

I bagagli sonosul nastro trasportatore,

le scarpe sono comode, così come gli abiti.

Da portare in valigia o semplicemente addosso:

ampi blouson a intarsio, giacche squadrate, piumini cuciti ad ultrasuoni;

loungesuit, anorak di gomma, felpe intarsiate;

camicie a righe, cappotti vetrificati.

Tutto è reversibile: per raddoppiare l’uso e ridurre il peso del bagaglio della metà.

Gli accessori facilitano il viaggio.

Un mini ombrello sulla testa;

zaini in maglia, set da viaggio preziosi come le valigie inmontone;

borse quasi da indossare, custodie per fotocamere, mini bags per passaporto;

scarpe da lounge e mocassini in gommaFF.

Infine, per lo shopping dell’ultimo minuto prima dell’imbarco, la borsa in gomma proclama i valori FF a chiare lettere: Family, Faithful, Freedom, Fancy, Fabulous!

Il volo FENDI sta decollando.