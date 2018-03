La collezione Ferragamo autunno inverno 2018 scrive un nuovo capitolo per la storica maison. La sfilata vede il debutto di Paul Andrew, creative director donna, al fianco di Guillaume Meilland, design director ready to wear uomo.

L’uomo presenta autentici capi funzionali ripensati con una concezione innovativa ed arricchiti da materiali e finiture pregiati. Camicie in twill di seta, lana, pelle e shearling, con rifiniture cucite a mano sono, come nella donna, un elemento distintivo della collezione. Gli impermeabili in cotone doppiato dalla linea slim rilassata svelano all’interno la fodera di seta stampata. La classica donkey jacket inglese, allungata e oversize rispetto alla linea originale, è realizzata in doppio cashmere di lana con spalle in pelle. Giochi di sovrapposizioni donano fluidita’ al guardaroba invernale.

Una nuova visione del vestire: forme e linee portate all’essenziale, ammorbidite e allungate seguendo una nuova idea di comfort e funzionalità. Le silhouette tradizionali sono abilmente trasformate elaborando i codici formali in chiave contemporanea.

Ampie pennellate di colore sono il punto di partenza della collezione: i rossi merlot e i gialli senape si mescolano al verde parakeet e al vatican blu tra tocchi di nude e cipria. Materiali straordinari: pellami morbidissimi, tessuti italiani di pura lana, twill di seta pesante e soffici cotoni. Fulcro della storia Ferragamo, le calzature enfatizzano l’idea di una collezione from toe to head.

La collezione donna esprime un’ attitudine vivace e informale. La pelle è l’elemento fondamentale: dai cappotti in vitello con fodera in cashmere impalpabile fino agli stivali pull-on al ginocchio in nabuk e struzzo. Il taglio e la lunghezza dei pantaloni in soffice nappa e misto lana-seta valorizzano le calzature. Il knitwear diventa ideale complemento dei capi in pelle: dagli abiti in maglia di cashmere ai poncho. Abiti chemisier in seta realizzati con i foulard di archivio. Rivisitazione di un tacco Ferragamo degli anni trenta, il block-heel in tre diverse altezze ha una finitura metallica tipica della tecnologia automobilistica. Stivali al ginocchio in shearling merino verde o rosso come le spesse moquette degli anni ’70.

La nuovissima “the studio bag” in coccodrillo, struzzo, shearling e morbido vitello si accosta alle piccole camera bag e a spaziose overnighter con fodera stampata come i tessuti cravatta. Il doppio gancino, logo iconico di Ferragamo, ritorna come decorazione oversize nelle scarpe da uomo con suola in triplice cuoio e come fibbia nelle cinture per la donna.

Se ti piace ADVERSUS iscriviti gratis alla nostra newsletter