Ferrari 488 Pista Spider. In anteprima a Pebble Beach, la nuova Serie Speciale

Debutta in anteprima mondiale nell’ambito del celebre Concorso d’Eleganza a Pebble Beach® in California la Ferrari 488 Pista Spider.

La nuova Serie Speciale è il 50° modello di vettura aperta prodotto dal Cavallino Rampante, e non poteva che essere svelato in anteprima negli Stati Uniti, un mercato che fin dagli anni ’50 ha sempre amato le “convertible” altamente performanti.

E’ la Ferrari spider più performante in assoluto nella storia della Casa di Maranello, con il miglior rapporto peso/potenza di sempre, pari a 1,92 kg/cv. Un risultato reso possibile dall’utilizzo del motore V8 più potente mai prodotto da Ferrari, nominato miglior motore al mondo per il terzo anno consecutivo agli International Engine of the Year Awards 2018. Si tratta del V8 biturbo da 3902 cc, in grado di erogare 720 cv, con una coppia calibrata in modo da avere sempre una sensazione di accelerazione crescente.

Il sound, unico nel suo genere, è ancora più coinvolgente come nella migliore tradizione Ferrari soprattutto nella guida en plein air.

I designer della Ferrari hanno definito le linee della 488 Pista Spider guidati dallo stile della 488 Pista, con l’obiettivo di ottenere il connubio perfetto tra efficienza aerodinamica, essenzialità nelle forme e spirito racing.

Questo concetto è enfatizzato dalla caratteristica livrea centrale a sezione crescente, che si proietta longitudinalmente su tutta la lunghezza dell’auto, fino a raggiungere l’estremità interna dello spoiler, ricalcando così il movimento del flusso d’aria e contribuendo a esaltare la percezione della silhouette.

La filosofia che caratterizza la scelta dei materiali degli esterni si ripropone sui modellati degli interni vettura, dove la riduzione complessiva del peso dell’abitacolo è stata ottenuta utilizzando componenti molto leggeri ed essenziali. Oltre all’utilizzo della fibra di carbonio e dell’Alcantara® sono state adottate le pedane in alluminio mandorlato, che sostituiscono i tappeti in moquette, e il laccetto apriporta al posto della maniglia lato pilota.

Per quanto riguarda i contenuti progettuali, la Ferrari 488 Pista Spider beneficia della derivazione diretta dalla 488 Pista, modello che trasferisce su strada l’esperienza maturata sui tracciati di tutto il mondo dalla 488 Challenge e dalla 488 GTE, beneficiando così del più elevato transfer tecnologico dalla pista mai avvenuto per una vettura scoperta omologata per uso stradale.

La dinamica veicolo messa a punto per questa Serie Speciale 8 cilindri in versione aperta ha l’obiettivo di offrire una combinazione di accelerazione, efficienza frenante, velocità di cambiata, precisione di sterzo, aderenza, stabilità e maneggevolezza per assicurare un coinvolgimento di guida senza precedenti. Questo anche grazie a un nuovo controllo, il Ferrari Dynamic Enhancer (FDE), che rende la gestione delle dinamiche laterali a elevate prestazioni più prevedibile, controllabile e intuitiva.

I nuovi cerchi diamantati a stella 20” sono stati disegnati appositamente per questa vettura e si ispirano alla tradizione delle berlinette Ferrari a motore posteriore-centrale. Sono disponibili anche gli innovativi cerchi monolitici in fibra di carbonio come optional, con un risparmio di ben 20% di peso rispetto a quelli forgiati di serie.