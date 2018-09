Le giacche invernali da uomo per la nuova stagione sono imbottite, calde e colorate: i colori sono arancione, giallo, bianco, blu, verde ma anche grigio, marrone e nero. Qualsiasi colore va bene, meglio però se in tinta unita. La maggior parte delle giacche e dei piumini hanno una lunghezza piuttosto classica fino a coprire i fianchi (vanno di moda anche dei piumini molto lunghi di cui vi parleremo in altro articolo). Ma sono soprattutto i volumi grandi che rendono caratteristici giacche e piumini per l’autunno inverno 2018 2019.

Un’altra caratteristica della moda uomo per l’inverno 2018/9 è quella di vestirsi a strati, anche quando parliamo di giacche e piumini. Quando le temperature scendono, provate a indossare una giacca sopra l’altra. Lo abbiamo visto su varie passerelle e pensiamo che questo trend prenderà piede. Giocate con i colori e/o con le fantasie (vedete la foto di Fendi qui sotto).

Potete anche ottenere degli effetti interessanti giocando con varie lunghezze. L’abbinamento più sicuro è una giacca più lunga sopra ma se ve la sentite di sperimentare con una giacca più lunga come strato inferiore, fate pure. La moda non conosce regole, basta vestirsi con stile (il che non è poco).

Guardate le foto qui sotto per farvi un’idea delle giacche e dei piumini proposti dagli stilisti per l’autunno inverno 2018 2019.

Charlotte Mesman per ADVERSUS