Giacconi imbottiti per l’inverno 2018? Sono un must-have dell’inverno 2018: il cosiddetto long padded coat (leggi giaccone imbottitissimo). Negli anni ’80 e ’90 il cosiddetto ‘padded’ era piuttosto popolare, ma soprattutto sulle piste da sci e tra i turisti sportivi, ma adesso è stato trasformato in un item alla moda, degno di sfilare in passerella e diventare addirittura trendy. Fashionista’s, politici e celebrities… tutti non perdono l’occasione per sfoggiare un look degno dell’omino della Michelin (e non solo per portare il cane a fare i bisognini la mattina presto…).

Il primo a riabilitare questo giaccone superimbottito è stato Balenciaga, sotto la guida dello stilista Demma Gvasalia (amatissimo dalle fashionista’s…). Da quando questo tipo di giacconi imbottiti sono stati proposti in passerella in occasione della sfilata Balenciaga Inverno 2017/7, sono diventati un hype ed hanno iniziato a decollare. Rick Owen è andato ancora oltre per la collezione Inverno 2017 2018, conferendo a questi giacconi un twist ancora più concettuale.

Adoesso li vediamo un po’ dappertutto, appesi nei negozi o indossati per la strada. A dire il vero dalle nostre parti a volte i trends decollano con una certa lentezza (a volte non decollano per nulla). Ma in altre parti del mondo, come nella Corea del Sud ad esempio, le dentenze sono esplosive, e così è stato anche per questo stile. Questi giacconi sono molto popolari tra i più giovani, soprattutto studenti e studentesse. Un vero e proprio MUST al quale in pochi hanno il coraggio di sottrarsi. Il modelle più gettonato è il tre quarti blu scuro.

Se non ci credete guardatevi questo video con le interviste street style per vedere come vivono e come interpretano questo stile dall’altra parte del mondo. E poi, che vi piacciano o meno, l’unica cosa su cui tutti siamo d’accordo è che contro il freddo questi giacconi sono davvero imbattibili…

