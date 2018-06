Giorgio Armani autunno inverno 2018 2019

Raccontare un’idea di uomo attingendo a memorie e avventure per parlare dell’oggi. Per l’autunno/inverno 2018-19 Giorgio Armani esplora con libertà espressiva e gusto della sintesi un immaginario fatto di azione ed eleganza, popolato di uomini dal piglio fiero e dalla gestualità morbida. Uomini che si vestono con cura, senza frivolezze, ed esprimono la propria personalità nel gesto noncurante, in un dialogo naturale tra corpo e abito.

Le giacche doppiopetto a otto bottoni con i revers a lancia sottolineano vita e spalle disegnando una fisicità tonica. I pantaloni sono fluidi, cargo o jogger. I lunghi cappotti e i bomber dal collo montante regalano un’eleganza sciolta. Gli accessori hanno un carattere deciso: stivali robusti, zaini come grandi sacche morbide, cappelli con paraorecchie.

La ricerca si concentra sulla texture: preziosa ma non esibita, si esprime attraverso materiali e lavorazioni artigianali che danno alle superfici una mano morbida e un aspetto opaco, come segni di una storia già vissuta. Uno spirito narrativo definisce il viaggio cromatico: un movimento progressivo che apre a sorpresa con i toni tenui e le nuances del cashmere per sfumare nel verde militare chiaro, nel grigio e addensarsi infine nel nero, con tocchi inattesi di smeraldo e rubino.