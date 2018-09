I giubbotti in pelle sono ideali per le mezze stagioni. Sono caldi, proteggono contro pioggia e vento e sono ‘cool’. Sulle passerelle delle sfilate moda uomo autunno inverno 2018/9 abbiamo visto una grande varietà di giubbotti in pelle: dai biker e moto a quelli da aviatore.

Il classico chiodo ovviamente è nero, ma per l’autunno inverno 2018 2019 potete anche optare per dei giubbotti colorati: dal rosso al marrone, dal verde al blu. Le tendenze moda per la nuova stagione sono all’insegna delle applicazioni. Sono tanti i giubbotti con studs ma anche con loghi e nomi della maison.

Oltre al modello è molto importante che il giubbotto vesta bene. Deve ‘accarezzare’ il corpo e non deve limitare nei movimenti. Più è alta la qualità del giubbotto, più è morbida la pelle e migliore la vestibilità.

La giacca di pelle si lascia facilmente abbinare. È perfetta con diversi tipi di outfit. Potete indossarla con dei jeans neri, un top nero e dei Chelsea boots (stivaletti senza lacci con banda elastica laterale) per un look grintoso. Stanno benissimo anche con i jeans blu e un T-shirt bianca. Per un look un po’ meno informale potete abbinarla ad una camicia bianca con cravatta (vedete la foto di Alexander McQueen). Sta benissimo anche con un outfit total white (vedete la foto di Ermenegildo Zegna). E infine potete anche, come vogliono le tendenze moda uomo autunno inverno 2018 2019, giocare con colori come il giubbotto rosso da N21 che era abbinato a dei pantaloni color mattone.

Guardate le foto e fatevi ispirare per la nuova stagione.

ADVERSUS