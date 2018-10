Se entrate in un qualsiasi negozio di integratori alimentari per sportivi vi troverete di fronte ad una tale quantità e varietà di prodotti da perdere la testa. E altrettanto probabilmente, se chiederete consiglio al commesso, sarebbero tutti fondamentali per integrare l’alimentazione di chi si allena con i pesi in palestra. Gli integratori che servono veramente a chi si allena in palestra non devono per forza costare cifre assurde.

Visti i prezzi, e considerati i tempi, forse qualche indicazione disinteressata, soprattutto a chi inizia adesso ad allenarsi in palestra, non farà male. E noi di ADVERSUS qualche consiglio da fratello più grande possiamo darlo. Vi ricordiamo che in ogni caso è sempre meglio chiedere un’opinione al vostro medico curante prima di iniziare ad assumere qualsiasi integratore, lui vi conosce e sa cosa potrebbe eventualmente non fare al caso vostro.

Detto – doverosamente – questo, ecco i tre (soltanto tre…) prodotti più usati e ‘funzionanti’ per chi si allena in palestra, vuole sviluppare la massa muscolare, tenere sotto controllo quella grassa, avere sempre il giusto livello di energia in palestra.

WHEY PROTEIN – Se è davvero Whey Protein, cioè proteine del siero del latte, poco importa la marca. In commercio trovate un range di prezzi assurdo, spesso si paga il brand name, e magari alla fine i prodotti si equivalgono. Scegliete quella che vi va bene come prezzo e come gusto e solubilità. Di solito le dosi sono di 30 grammi circa a metà mattina, e 30 grammi circa immediatamente dopo l’allenamento in palestra.

CREATINA MONOIDRATO – È una sostanza naturale che ha principalmente due effetti in chi la assume per supportare l’attività in palestra. Causa un po’ di ritenzione idrica all’interno dei muscoli, il che fa aumentare un po’ la massa ed il tono del muscolo, e inoltre interviene nel metabolismo energetico dei muscoli, fornendo quindi un po’ più di energia durante gli allenamenti. 5 grammi al giorno è la dose comunemente consigliata, magari prima dell’allenamento.

AMINOACIDI RAMIFICATI – BCAA (Branched Chain Amino Acids) – Sono tre aminoacidi essenziali dei quali è noto il ruolo attivo nella sintesi proteica. In pratica per farla semplice, assumere una certa quantità di BCAA stimolerebbe la sintesi proteica e di conseguenza aiuterebbe la crescita muscolare (se vi allenate e nutrite adeguatamente, of course). Solitamente si assumono dai 3 ai 5 grammi al giorno, poco prima o poco dopo l’allenamento con i pesi.

Tutto qui. Tre prodotti che in linea di massima non hanno nessun effetto collaterale (ma parlatene prima con il vostro medico!) e che hanno dimostrato di funzionare. Se vi state allenando in palestra, siete seri e volete un qualcosa di più, potete pensare di iniziare ad integrare la vostra alimentazione con questi prodotti.

