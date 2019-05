I capelli uomo si allungano. Foto tagli di capelli medio lunghi per l’uomo, estate 2019

Che i tagli di capelli uomo estate 2019 prevedano un capello lungo, o almeno medio-lungo, non è più un mistero. I capelli uomo si stanno allungando, e probabilmente continueranno a farlo.

Se siete nella fase in cui state facendo crescere i capelli, per essere in linea con le ultime tendenze moda capelli uomo che prevedono (e prevederanno) un taglio di capelli lungo, siete probabilmente anche alla ricerca di ispirazione e idee per i vostri tagli di capelli.

E allora ecco una galleria di foto di tagli di capelli uomo, direttamente dal backstage della sfilata BIUU alla Milano Fashion Week Uomo Autunno Inverno 2019 2020, dove abbiamo fotografato otto tagli di capelli medio lunghi, da copiare e da tenere presenti quando siete in cerca di qualche nuova idea per la vostra testa.

ADVERSUS