I colori della moda uomo per l’autunno inverno 2018 2019

Chi ama i colori accesi e forti può essere contento, perchè questo inverno giallo, rosso, blu e verde sono i colori di moda per eccellenza per la moda uomo autunno inverno 2018 2019. Ovviamente dovete saperli abbinare.

Il colore è di tendenza, già da un paio di anni vediamo sorprendentemente molti colori accessi nelle collezioni moda uomo, a dire il vero ormai ci siamo abituati al colore. Anche le collezioni moda uomo autunno inverno 2018 2019 propongono molto colore per cui state tranquilli, ancora non è arrivato il momento di dire addio a questo trend colore.

Quali sono i colori di moda per l’uomo autunno inverno 2018 2019?

I colori di moda per l’autunno inverno 2018 2019 sono colori accesi. Vedremo colori primari come il blu, il giallo e il rosso. Poi andrà forte il color verde, in tutte le sue tonalità. Molto sorprendente anche il ruolo del marrone. Il marrone questa stagione diventa trendy e le tonalità sono più belle che mai. Pensate a nuances come il caramello, il ruggine, arancione bruciato e caffelatte.

Tutti questi colori moda sono un’aggiunta ai colori base per le collezioni moda uomo per l’inverno: il nero, il blu scuro, il verde scuro, il grigio, il cammello.

Come indossare questi colori di moda per l’inverno 2018 2019?

Con questi nuovi colori di moda potete seguire due strade. Potete indossarli come tali, dunque ad esempio (se osate) vestirvi dalla testa ai piedi tutti di giallo, oppure potete abbinare il russo acceso con un blu acceso. Se volete un look un po’ meno intenso potrete abbinare il marrone ruggine con del blu… come vedete le possibilità sono molte. Vi consigliamo di guardare bene le foto che troverete in giro (soprattutto su ADVERSUS) e di usare il vostro… sense of style. Si dice cosi?

Se invece questi abbinamenti vi sembrano un po’ eccessivi per il vostro gusto, allora potete semplicemente prendere i colori base ed usare i colori di moda accesi come dei meri accenti. Anche qui potete essere creativi. Ad esempio oggigiorno il nero e il blu possono essere abbinati tranquillamente. Guardate le foto qui sotto e fatevi delle idee.

