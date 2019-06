ICEBERG collezione uomo Primavera Estate 2020

Per ICEBERG la stagione Primavera/Estate 2020 ha il profumo di una ribellione pacifica, dove le culture giovanili si incontrano e si uniscono in un mix di colori accesi e tinte monocromatiche. Un racconto in cui – secondo la fantasia di James Long – i punk di King’s Road si uniscono agli Sloane e agli Hooray di Knightsbridge (sede spirituale del primo store ICEBERG londinese), ma anche ai Dark di South Kensington.

Le prime uscite sono dedicate alla collaborazione ICEBERG x Peter Blake, la capsule di “Art Denim” del brand, il cui inconfondibile tripudio di grafiche pop-art si riversa su total look composti da camicie e pantaloni, ma anche su mini abiti e maglieria semplice. Le sue opere simbolo Babe Rainbow e Amerika approdano su capi e accessori (ad esempio su un pullover tecnicamente complesso che mescola intarsi a occhio di pernice, lavorazione jacquard e ricami), insieme a cuori, arcobaleni e bersagli in stile Mod, trovando un perfetto riscontro nella linea di occhiali da sole see-now-buy-now ICEBERG x Linda Farrow.

La grintosa giacca in stile rocker con zip sulle maniche e i pantaloni bondage abbinati si aprono in corrispondenza delle lampo, rivelando un rosa talmente chiaro da sembrare quasi bianco. Per chi invece preferisce i Bauhaus o la voce suadente di Iggy che canta “I love your hair”, ci sono le proposte sartoriali in chiave sportiva tono su tono, con camicie dai colori abbinati. Oppure le tute da ginnastica nero su nero, a cui si aggiunge una rilettura chic e gender fluid del tessuto a rete sotto forma di canottiere e maxi gonne. Le cinture, le sneaker con suola Vibram, le gambe dei pantaloni, i colli e le orecchie sono impreziositi da una pioggia di catene da skater, in puro stile “Le Goth Sportif”.

L’estrema lucentezza dei completi “tonic suit” portati alla ribalta dai Mod si concretizza nelle giacche con zip argentate, nei bermuda e nei pantaloni con cordini elastici. Una caratteristica ripresa anche per una T-shirt, legata ben stretta con lo stesso metodo. Per quanto riguarda la collezione donna, orchidee colorate d’impronta punk invadono proposte dalle linee sartoriali, dove i colori primari in versione fluo spiccano decisi sullo sfondo bianco. Con una camicia semplice e una cravatta coordinata, il look femminile di stampo Mod assume subito un carattere moderno.

La collezione femminile offre outfit colour block dalle linee fluide e oversize, realizzati in raso, chiffon e crêpe, mentre quella maschile comprende joggers in cupro dall’effetto slavato e un bomber abbinato in delicato turchese. La stampa all over Looney Tunes Drip ricopre l’intera superficie di camicie easy fit, pantaloncini e felpe. La voluminosa scritta ICEBERG in rosa e argento o foglia di tè e senape offre il giusto travestimento ai guerrieri urbani in cerca della propria Terra Promessa.