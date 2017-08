Capelli uomo. Il look surfista. Consigli prodotti per capelli per copiare il look

Tendenze capelli uomo. I capelli dei modelli alla sfilata MSGM Uomo Estate 2018 ci hanno dato davvero moltissime idee per i tagli, ma soprattutto per lo stile e per i prodotti da usare per copiare questo look capelli così trendy.

Abbiamo intervistato Tina Outen, Hair Stylist responsabile per i look capelli di questa sfilata, e le abbiamo chiesto di spiegarci cosa ha fatto, e come possiamo copiare a casa questo look. Leggete qui sotto (tutte le foto di capelli di questo look le trovate in fondo alla pagina), e guardate il video con l’intervista che trovate qui:

Il mood

Il riferimento per i look capelli alla sfilata MSGM Uomo Estate 2018 era Leonardo Di Caprio nel film The Beach, e il moodboard faceva pensare al film Point Break, questo genere di ragazzi da sport avventurosi ed estremi, surfers, ragazzi attivi.

Allora abbiamo voluto tirare fuori la texture dai capelli, come se fossero stati nel mare, li avessero lasciati asciugare salati, e quindi usando diversi layers di prodotti Toni&Guy tutti insieme, e completando il look con Sea Salt Spray di label.m siamo riusciti a riprodurre questo look capelli.

Potrete provare a copiare questo look capelli anche da soli a casa, a patto che abbiamo un po’ di tempo a disposizione, e che siate pronti ad usare almeno quattro diversi prodotti per capelli, usare un asciugacapelli con diffusore, e poi la cosa diventa più semplice. Poi basta dare forma ai capelli con le dita, e avrete subito la texture desiderata. È relativamente semplice, ma ci dovete dedicare del tempo e usare i giusti prodotti per capelli.

I prodotti per capelli da usare

Abbiamo chiesto a Fabrizio Palmieri, Direttore Creativo di Toni&Guy Italia di spiegarci bene quali prodotti sono stati usati, e soprattutto come sono stati usati, per creare questi look capelli. Leggete qui sotto, e guardate il video con l’intervista che trovate qui:

Abbiamo usato diversi prodotti per i ragazzi che avevano i capelli ricci, e quelli che non li avevano – ci spiega Fabrizio Palmieri. Per mantenere un look un po’ surf, un po’ Leonardo Di Caprio nel film The Beach.

Heat Protection Spray per iniziare con i capelli più lisci, poi abbiamo lavorato con Blow Out Spray, questi prodotti servono per dare un look vissuto, da spiaggia, come i ragazzi che hanno fatto surf e poi escono senza lavarsi i capelli che hanno questo look nei capelli.

Quindi la progressione è Heat Protection Spray, Blow Out Spray e Sea Salt Spray di label.m che riproduce esattamente quello che accade quando il prisma del sale marino ti va nei capelli e noi lo abbiamo utilizzato soprattutto sulle punte.

Quindi tanti layers di prodotti protective. Però il look è esattamente quello. Un altro prodotto è il Protein Spray che aggiunge delle proteine ai capelli lasciandoli morbidi e idratati.

Per il riccio abbiamo lavorato sempre con il Proteins Spray sulla radice schiacciando bene la radice, poi abbiamo usato il Rejuvenating Protein Cream che ha caratteristiche antietà, anche se i modelli non ne avevano bisogno, ha prodotto il look necessario.

E poi Grooming Cream sempre per il capello riccio, per dare più separazione, mantenere il peso quindi non dare un volume esagerato ai capelli e contenerne il volume.

