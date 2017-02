In contatto via email con la ex. Si può?

Se ti piace ADVERSUS iscriviti alla nostra newsletter per ricevere i nostri aggiornamenti via email. iscriviti alla nostra newsletter per ricevere i nostri aggiornamenti via email. Fai click qui per iscriverti.

No, non vogliamo essere cattivi, e non vi spiegheremo come mantenere i contatti con una ex senza che la vostra attuale partner si insospettisca.

Ci chiediamo soltanto se è il caso di mantenere un contatto (anche solo virtuale intendiamoci) che potrebbe in un futuro prossimo diventare un problema serio per la coppia.

Scenario: hai vissuto una storia intensa, di cui hai un ricordo tutto sommato piacevole, ma è finita comunque. Ogni tanto ci ripensi ma la vita va avanti. Nuove storie, nuove situazioni. Una storia abbastanza felice, adesso. Tra alti e bassi, ma non ti lamenti.

Eppure… eppure la tecnologia aiuta a non perdersi completamente di vista, anche con una ex. Non puoi tenerla nella tua lista di ‘friends’ sul social di turno perché anche la tua attuale partner ti vede e controlla tutto. Non puoi tenere i contatti tramite i messaggini perché ogni volta che ti arriva un messaggio lei spalanca gli occhi e ti chiede con lo sguardo “chi ti ha scritto?”. Troppo rischioso.

Vuoi vedere che la cara, vecchia, a volte bistrattata email può tornare comoda in situazioni del genere? È discreta, affidabile, e si lascia leggere nei momenti in cui si è più tranquilli. Aprire un account, personalissimo e diverso da quello ufficiale, è questione di tre minuti.

E così capita che il filo di collegamento con la ex non si interrompa, che qualche sporadica comunicazione passi da una parte all’altra, che ci si tenga in contatto in attesa di non si sa bene quale occasione. Che si presenterà, statene certi.

Ma torniamo alla domanda di apertura. Ci chiediamo e Vi chiediamo. Ne vale la pena? È tradimento questo, oppure solo una innocente concessione alla vostra monogamia totale (di cui non dubitiamo)? E se lei lo scoprisse, come reagirebbe? E se fosse lei a fare lo stesso, voi… come la prendereste?