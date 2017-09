Gli integratori alimentari palestra e proteine in polvere per chi si allena con i pesi. Se entro in un negozio specializzato trovo di tutto, spesso non so davvero cosa scegliere e non so se quello che compro serve davvero. Quali sono gli integratori che mi consigli, e come vanno assunti?

Risponde Roberto Eusebio, Campione Nazionale Assoluto di Bodyfitness – Professionista Fitness, Preparatore Fisico/Atletico, Personal Trainer – Sito web: http://www.eusebio.pro

Gli integratori integrano la nostra alimentazione se non si arriva a colmare richieste specifiche dei micro e macro nutrienti. Detto questo per consigliarti al loro utilizzo e’ necessaria un analisi alimentare del tuo quotidiano.

Nella ricerca dello sviluppo muscolare e’ chiaro che un integratore di tipo proteico o aminoacidi costituenti le proteine stesse, sono gli integratori più utilizzati, va tuttavia considerato l’introito totale di proteine, compreso quello delle carni, pesci, uova, latticini, ecc.., per non eccedere inutilmente con un carico proteico che oltre a garantire un eccesso calorico con conseguente aumento del grasso, porterebbe ad un sovraccarico degli organi interni (fegato, reni ecc.), non facendo a sua volta lavorare al meglio il corpo per la sua costruzione.

Integratori alimentari palestra per chi si allena con i pesi

Spesso si ricorre agli integratori quando vi e’ la necessita’ di una riduzione calorica degli alimenti, ricercando cosi’ un apporto proteico puro senza altre sostanze contenute negli alimenti che ne alzano le calorie.

Quello su cui mi soffermerei, che viene spesso trascurato e’ l’introito dei micronutrienti, poiche’ viviamo un’epoca con una stragrande abbondanza di macronutrienti sulle nostre tavole (carboidrati, proteine, grassi), invece iponutrizione data dai microelementi (Sali minerali e vitamine).

I manuali di nutrizione prendono in considerazione per tali nutrienti, in particolare frutta e verdura, e cosi’ dovrebbe essere, se non teniamo in considerazione la sofisticazione e conservazione dei cibi.

