iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max: gli smartphone più evoluti e potenti

Apple ha svelato oggi iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, una nuova linea Pro di iPhone con prestazioni evolute, pensata per gli utenti che vogliono il miglior smartphone di tutti i tempi. Il nuovo schermo Super Retina XDR è un display Pro, il più luminoso mai visto su un iPhone. Il potente chip A13 Bionic progettato da Apple assicura prestazioni straordinarie e un’autonomia della batteria senza precedenti. Un nuovo sistema a tripla fotocamera con ultra-grandangolo, grandangolo e teleobiettivo offre un’esperienza di livello Pro, per foto sempre perfette anche in condizioni di scarsa illuminazione e registrazioni della massima qualità, in particolare per gli action video.

iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max in quattro fantastiche finiture, incluso il nuovo colore verde notte, saranno disponibili per il preordine a partire da venerdì 13 settembre e negli store da venerdì 20 settembre.

“iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max sono gli smartphone più evoluti e potenti che abbiamo mai realizzato. Sono dotati di tecnologie all’avanguardia su cui potranno fare affidamento sia i professionisti sia tutti gli altri utenti che desiderano il miglior dispositivo di sempre,” ha dichiarato Phil Schiller, Senior Vice President Worldwide Marketing di Apple. “iPhone 11 Pro ha il primo sistema a tripla fotocamera introdotto su un iPhone ed è di gran lunga la migliore fotocamera che abbiamo mai creato, oltre a offrire una vasta gamma di controlli creativi e funzioni avanzate per foto e video grazie a iOS 13. Lo schermo Super Retina XDR è il display più evoluto e luminoso mai visto su un iPhone, mentre il chip A13 Bionic alza ulteriormente l’asticella in termini di prestazioni e autonomia degli smartphone.”

Design e display Pro

Con una superficie posteriore in vetro opaco e una cornice in acciaio inossidabile lucido, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max sono disponibili in quattro splendide finiture, incluso il nuovo colore verde notte. I dispositivi più potenti di sempre sono anche incredibilmente resistenti: per iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max è stato impiegato il vetro di maggiore durezza mai utilizzato in uno smartphone; inoltre hanno un rating di grado IP68, perciò sopportano immersioni fino a 4 metri per un massimo di 30 minuti e sono maggiormente protetti contro gli schizzi dei liquidi più comuni, come gocce di caffè e altre bibite.

Il nuovo display Super Retina XDR è un OLED progettato su misura per offrire agli utenti un’esperienza di visualizzazione HDR immersiva, ideale per i film e altri video HD, con una luminosità fino a 1200 nit. Lo schermo Super Retina XDR supporta un’ampia gamma cromatica, con una gestione del colore a livello di sistema, e la tecnologia True Tone, per un’esperienza di visualizzazione più naturale. Con un contrasto di 2.000.000:1 e neri assoluti, gli utenti Pro potranno contare su un’esperienza di visualizzazione più vivida nelle foto e nei video HDR; inoltre, il display Super Retina XDR offre un’efficienza energetica superiore. I clienti potranno interagire con le loro app preferite in modo rapido e intuitivo grazie al tocco con feedback aptico integrato in iOS 13, e scattare un selfie in Fotocamera, controllare un appuntamento in Calendario o vedere un’anteprima di un messaggio in Mail direttamente dalla schermata Home con una semplice pressione.

Prestazioni ancora più veloci con tanta autonomia in più

Il chip A13 Bionic di iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max è il più veloce mai integrato in uno smartphone e assicura prestazioni strabilianti, con CPU e GPU fino al 20% più veloci rispetto al chip A12. Progettato per il machine learning, include un Neural Engine più reattivo per l’analisi in tempo reale di foto e video, oltre ai nuovi acceleratori di apprendimento automatico, che consentono alla CPU di eseguire oltre 1000 miliardi di operazioni al secondo. La sinergia fra il chip A13 Bionic e iOS 13 dà vita alla migliore piattaforma di apprendimento automatico racchiusa in uno smartphone.

Le prestazioni per elaborazione, grafica e apprendimento automatico non influiscono sull’autonomia della batteria, che risulta al contrario superiore: iPhone 11 Pro offre infatti fino a quattro ore di autonomia in più di iPhone Xs, mentre iPhone 11 Pro Max offre fino a cinque ore in più di iPhone Xs Max.

Sistema di fotocamere Pro

iPhone 11 Pro introduce un rivoluzionario sistema a tripla fotocamera con ultra-grandangolo, grandangolo e teleobiettivo, integrato in iOS per offrire a tutti gli utenti un’esperienza di livello Pro.

iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max fissano un nuovo standard per le registrazioni video, con la qualità più elevata mai vista su uno smartphone. Ogni fotocamera del sistema registra splendidi video 4K con una gamma dinamica estesa e una stabilizzazione di livello cinematografico. Con un campo visivo più ampio e un piano focale superiore, l’ultra-grandangolo è perfetto per gli action video. Le tre fotocamere offrono agli utenti una funzione di zoom continuo, mentre lo zoom audio fa coincidere l’audio con le inquadrature, per un sound più dinamico. Con iOS 13, tutti hanno accesso a potenti strumenti di editing video, per ruotare, tagliare, aumentare l’esposizione e applicare filtri all’istante. Grazie alla possibilità di apportare e visualizzare tutte queste regolazioni a colpo d’occhio, anche gli utenti meno esperti potranno creare progetti video di qualità professionale.

Grazie alla perfetta integrazione di hardware e software, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max rivoluzionano l’esperienza fotografica come solo Apple sa fare. Il nuovo ultra-grandangolo permette di inquadrare una scena quattro volte più grande, per splendide foto di paesaggi o elementi architettonici ma anche di primissimi piani. Il nuovo sensore grandangolare, con Focus Pixels al 100% e un software evoluto, supporta la modalità Notte e migliora sensibilmente le foto scattate al chiuso oppure all’aperto in ambienti scarsamente illuminati, per immagini più luminose con colori naturali e meno rumore.

Grazie al sistema a tripla fotocamera, la modalità Ritratto consente ora di scegliere fra inquadrature grandangolo e teleobiettivo, con un campo visivo più ampio ideale per ritrarre più soggetti. Il teleobiettivo ha un diaframma con apertura ƒ/2.0 per catturare il 40% di luce in più rispetto a iPhone Xs, per foto e video ancora più belli.

La nuova funzione Smart HDR utilizza tecnologie evolute di apprendimento automatico per riconoscere i soggetti inquadrati e calibrare la luce in modo intelligente, così da ottenere foto più naturali con un livello superiore di dettagli. Il nuovo flash True Tone è più luminoso di oltre il 30%. Deep Fusion, disponibile in autunno, è un innovativo sistema di elaborazione delle immagini supportato dal Neural Engine del chip A13 Bionic. Utilizza tecnologie evolute di apprendimento automatico per elaborare le foto pixel per pixel e ottimizzare texture, dettagli e rumore in ogni sezione dell’immagine.

L’interfaccia della fotocamera è stata riprogettata per offrire un’esperienza più immersiva e coinvolgente; grazie alla perfetta sinergia con il sistema a tripla fotocamera e il display all-screen, gli utenti potranno visualizzare e catturare anche l’area al di fuori dell’inquadratura. Per la prima volta, inoltre, potranno registrare video senza uscire dalla modalità foto: grazie a QuickTake basterà infatti tenere premuto il pulsante di scatto per avviare la registrazione.

Il nuovo sistema TrueDepth introduce una fotocamera da 12MP con un campo visivo più ampio per scattare selfie, mentre l’innovativa funzione Smart HDR consente di ottenere foto più naturali. I video-selfie saranno ancora più espressivi grazie alla fotocamera frontale TrueDepth che registra ora filmati 4K fino a 60 fps e slow motion fino a 120 fps.

Altre funzioni

Il nuovo chip U1 progettato da Apple utilizza per la prima volta su uno smartphone la tecnologia Ultra Wideband per il riconoscimento spaziale. Con iOS 13.1, disponibile dal 30 settembre, AirDrop si migliora con suggerimenti basati sul riconoscimento della direzione.

Face ID, la forma di autenticazione facciale più sicura mai creata per uno smartphone, è fino al 30% più veloce e persino più facile da utilizzare, con prestazioni superiori a distanze variabili e supporto per ancora più angolazioni.

L’audio spaziale offre un’esperienza surround immersiva, mentre Dolby Atmos assicura un suono potente e dinamico su iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max.

Le tecnologie LTE di classe Gigabit fino a 1,6Gbps e Wi-Fi 6 offrono velocità superiori in download2 e dual SIM con eSIM.3

iOS 13

iOS 13 su iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max assicura un’esperienza perfetta di integrazione hardware e software come nessun altro smartphone. iOS 13 assume un aspetto decisamente nuovo grazie alla Modalità scura, offre un modo ancora più sicuro e privato di accedere a siti web e app con la funzione Accedi con Apple e regala un’esperienza tutta nuova in Mappe.4

Grazie alle funzioni Fotocamera e Foto evolute, l’editing delle immagini è ancora più completo e intuitivo, con nuovi strumenti che ora includono anche il videoritocco. Con la funzione Illuminazione ritratto è possibile applicare regolazioni direttamente nell’app Fotocamera, per variare l’intensità della luce su uno specifico soggetto, mentre il nuovo effetto Luce high key b/n dona uno splendido look monocromatico alle foto scattate in modalità Ritratto.

Prezzi e disponibilità

iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max saranno disponibili nei modelli da 64GB, 256GB e 512GB nei colori verde notte, grigio siderale, argento e oro, con un prezzo a partire da €1.189 e €1.289, rispettivamente. I clienti potranno inoltre acquistare iPhone 11 Pro con un canone mensile di €36,625 oppure a un prezzo di €879 in caso di permuta6 e iPhone 11 Pro Max con un canone mensile di €40,79 oppure a un prezzo di €979 in caso di permuta, su apple.com, tramite l’app Apple Store e negli Apple Store. iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max sono disponibili anche presso i Rivenditori Autorizzati Apple e alcuni operatori (i prezzi possono variare).