KENZO – La Collection Memento N°3 Autunno Inverno 2018 2019

L’adorazione dello stilista per le opere del “Doganiere” Rousseau ci ha ispirato a creare per KENZO una collezione vibrante, colorata e dominata dagli arazzi – La Collection Memento N°3. L’importanza della maglieria per la maison ci ha spinto a onorarla in tutte le sue fogge, nelle collezioni per uomo e donna. I mitici capi a righe dell’archivio KENZO sono trasformati in gonne e top tricot. Tre sciarpe rigate d’archivio influenzano la palette di colori vividi delle maglie. Prevalgono le tonalità di giallo, blu, rosso e verde. “Il sogno” di Henri Rousseau viene ricreato sotto forma di jacquard da tappezzeria per top, abiti, cappotti in shearling e pantaloni. Celebriamo i volant di KENZO. Per la donna, un jacquard floreale alla Rousseau sulle gonne e sui top aggiunge accenti flower power. Per l’uomo si ritorna a una silhouette rilassata, in trame preziose. I capi sartoriali tecnici anni ‘70 e il velluto a coste per i pantaloni e i cappotti rigati reversibili offrono una moderna versione di classici tradizionali.

Per gli accessori, gli zaini e i marsupi in vitello sono proposti in azzurro cielo o in jacquard da tappezzeria con bordi in shearling. Uno stivale-pantofola d’archivio è stato il punto di partenza per le calzature foderate di shearling per uomo e donna.

