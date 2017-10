La dieta dei muscoli

“La filosofia nutrizionale che ho elaborato deriva dai miei trascorsi militari come addestratore delle Forze Speciali. Per undici anni, infatti, sono stato responsabile della preparazione fisica di centinaia di reclute, chiamate a resistere in condizioni estreme all’interno delle Forze Operative Speciali degli Stati Uniti. Quei soldati dovevano raggiungere una forma perfetta in tempi record, dal momento che la probabilità di sopravvivenza e il successo della missione dipendevano in larga misura dalle loro prestazioni fisiche.”

Ecco come presenta la propria DIETA DEI MUSCOLI Mark Lauren, per anni istruttore militare delle Forze Operative Speciali degli Stati Uniti, personal trainer molto ricercato da uomini e donne, star e persone comuni, a tutti i livelli di fitness.

Su cosa si basa questo regime alimentare che permette di perdere peso, modellare il corpo e rimanere sempre in forma? Scopriamo qualcosa in più con l’autore stesso.

“Ho messo a punto questo piano nutrizionale per fornire carburante a fisici sottoposti a pressioni notevoli, in modo che ottenessero e rimanessero in perfetta forma, ma non per questo si deve pensare che sia un regime alimentare estremo. Infatti non bisogna escludere alcun alimento: si possono mangiare carboidrati, grassi e tutti i cibi che di solito vengono messi al bando dalla maggior parte delle diete.”

Grazie a queste concessioni è possibile perdere grasso corporeo, aumentare la massa muscolare magra e migliorare le tue prestazioni. Seguendo giorno per giorno il programma di Mark Lauren, il corpo si abituerà a trarre maggior energia sfruttando il grasso corporeo immagazzinato, perché riuscirà a manipolare la qualità e la quantità delle calorie assunte, esaltando la naturale capacità dell’organismo di bruciare i grassi.

Il risultato? Un fisico definito, scolpito e atletico. Gli alimenti previsti in questo programma sono un vero e proprio «carburante», in quanto più vicini a quelli che mangiavano i nostri antenati – inclusi carne, pesce, verdura, frutta, cereali, semi e noci –, cibi essenzialmente naturali, energetici, combinati all’interno di una dieta pensata per essere quanto più compatibile con il nostro corredo genetico.

“Milioni di anni fa, gli individui che si nutrivano di questi alimenti utilizzandoli per ricavare energia per la loro vita, così fisicamente impegnativa, sono diventati i più forti della specie: i sopravvissuti. Mangiare cibi integrali, simili a quelli che si trovano in natura, è la ragione per cui riusciamo a dare il massimo e ad apparire in perfetta forma.”

Mark Lauren è stato per anni istruttore militare delle Forze Operative Speciali degli Stati Uniti. Personal trainer molto ricercato da uomini e donne, star e persone comuni, a tutti i livelli di fitness. È triatleta, campione di Thai boxe e autore di bestseller internazionali sulla forma fisica. Vive a Tampa, in Florida.

