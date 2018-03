La famiglia si allarga nuovo Coupé a quattro porte firmato Mercedes-AMG

Più spazio, più potenza, più pelle d’oca: Nuova Mercedes‑AMG GT Coupé4 schiude una nuova dimensione dell’esperienza di guida e amplia la famiglia di modelli AMG. Il nuovo coupé, prima auto sportiva di Affalterbach a quattro porte, si ispira ai leggendari modelli SLS e AMG GT. Il modello Mercedes-AMG, sviluppato internamente, coniuga l’originalità del design, il grande comfort e la tecnica straordinaria delle auto sportive con una carrozzeria fastback a quattro porte dalla linea grintosa. Questo coupé a 4 porte, che offre più spazio e maggiori possibilità di utilizzo, va ad ampliare la famiglia AMG GT e schiude il segmento delle vetture sportive a tutti coloro che desiderano un’auto da usare tutti i giorni senza però rinunciare alle prestazioni straordinarie di Mercedes-AMG.

Dinamica longitudinale e trasversale ai massimi livelli e una linea decisa che mantiene proporzioni classiche qualificano immediatamente Mercedes-AMG GT Coupé a 4 porte come membro della stessa famiglia dei modelli a due porte. Il design espressivo con cofano motore ribassato, frontale imponente e corpo muscoloso svela il DNA sportivo di questo coupé a quattro porte che definisce nuovi standard di riferimento come modello più giovane della famiglia AMG. Primo modello AMG GT a quattro porte, concilia un’elevata comodità, che lo rende adatto alla vita di tutti i giorni, con le molteplici possibilità di personalizzazione e la tecnologia delle vetture sportive di ultima generazione.

«Nuova AMG GT Coupé4 concilia le qualità corsaiole della nostra due porte sportiva con la massima idoneità alla vita di tutti i giorni. Interpreta in modo del tutto originale la nostra mission della “Driving Performance” e con la sua particolare configurazione farà conquistare a Mercedes-AMG nuovi clienti», ha dichiarato Tobias Moers, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-AMG GmbH.

La nuova AMG GT a 4 porte garantisce emozioni particolari: con la velocità massima di 315 km/h e la sua dinamica di marcia dimostra la massima disinvoltura in qualsiasi situazione. I potenti motori V8 e a sei cilindri moderni con uno spettro di potenza che va da 320 kW (435 CV) a 470 kW (639 CV) promettono nuove emozioni e coniugano le ottime prestazioni con un’efficienza al passo con i tempi.

L’abitacolo del primo modello AMG GT a quattro porte non si distingue solo per l’eleganza, ma anche per le funzioni modernissime: gruppi di comandi innovativi possono essere gestiti in modo intuitivo e configurati a piacimento. La ricchezza di pacchetti e di singoli equipaggiamenti mette in luce quanto questo modello punti sia sulle possibilità di personalizzazione sia sulla tecnologia sportiva, che vuole soddisfare le esigenze dei guidatori più ambiziosi. L’ultima nata di Affalterbach mantiene la promessa di Mercedes‑AMG anche in termini di dinamica di marcia: anche in pista è benchmark nel suo segmento.

Membro indiscutibile della famiglia AMG GT

Chiaramente riconoscibile come parte della famiglia, la nuova AMG GT Coupé a 4 porte segue la filosofia di design della limpida sensualità: ne riprende le proporzioni decise, con le superfici convesse e il corpo muscoloso, e le reinterpreta dando vita all’accattivante versione a quattro porte di AMG GT Coupé.

La vista frontale con cofano motore allungato e due powerdome non fa dubitare dell’appartenenza di quest’ultimo modello alla famiglia AMG GT. Il coupé a 4 porte si inserisce nel solco della tradizione di design dei modelli AMG GT di successo: il corpo vigoroso trasmette la sensazione di dinamismo e potenza, le forme sinuose e le superfici convesse conferiscono alla GT a quattro porte un’eleganza senza tempo, mentre la linea affusolata, con la parte superiore dell’abitacolo ridotta, ne esprime la vocazione sportiva. Come nella AMG GT R, il cosiddetto “airpanel”, che si trova davanti alla presa d’aria centrale del radiatore, migliora l’efficienza aerodinamica. Gli stretti fari MULTIBEAM LED, la mascherina del radiatore specifica AMG, il cosiddetto “shark nose” e la grembialatura anteriore con jet-wing perfezionato (sei cilindri: A-Wing) conferiscono anche all’ultimo modello di Affalterbach il tipico look della famiglia AMG GT.

I finestrini laterali senza cornice e il parabrezza molto inclinato riprendono elementi stilistici della classica architettura coupé. Anche l’aggiunta dei sedili posteriori non compromette la linea caratteristica dei modelli AMG GT. La rastremazione e le spalle larghe testimoniano la vocazione atletica, che viene ulteriormente accentuata dai passaruota posteriori pronunciati.

Anche il posteriore del nuovo coupé a 4 porte riprende noti stilemi dei modelli AMG GT: le luci posteriori a LED estremamente sottili definiscono la tipica linea del bordo di carico, l’alettone posteriore estraibile e regolabile su più livelli sottolinea non solo la piena appartenenza alla famiglia di modelli, ma è un componente importante ai fini dell’aerodinamica.

I due modelli a otto cilindri sono riconoscibili per le tre lamelle orizzontali nelle prese d’aria anteriori laterali, il jet-wing con elemento decorativo in silver shadow, il pronunciato diffusore posteriore e l’impianto di scarico a due uscite con mascherine trapezoidali dei terminali. La versione a sei cilindri ha invece prese d’aria a una lamella, doppi terminali di scarico rotondi e un diffusore posteriore leggermente meno pronunciato.

«La nuova AMG GT Coupé a 4 porte è la sportiva a quattro porte per eccellenza, rappresentante ideale del lusso reinterpretato alla luce della performance», ha dichiarato Gorden Wagener, responsabile design di Daimler AG. «Con proporzioni mozzafiato e un design pulito che gioca sulle prospettive orizzontali e sulle forme sinuose, rappresenta la sintesi tra emozioni e intelligenza: allo stesso tempo è “hot and cool”.»

Se ti piace ADVERSUS iscriviti gratis alla nostra newsletter