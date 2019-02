La magia di Antonio Marras vista dal backstage della sfilata autunno inverno 2019 2020

Non sono molti i fotografi a cui è consentito l’accesso al backstage delle sfilate, prima e durante la sfilata. Aggiungeteci il fatto che non tutte le sfilate sono magiche, artistiche, originali ed esclusive come la sfilata di Antonio Marras. Inutile dire che noi eravamo nel backstage della sfilata autunno inverno 2019 2020 di Antonio Marras, e questo video esclusivo vi racconta la storia della sfilata vista dal backstage, dall’inizio quando le modelle vengono truccate e preparate per lo show, fino alla sua conclusione. Guardate questo video, godetevi la magia che solo Antonio Marras e le sue sfilate sono in grado di regalare.

GUARDA IL VIDEO DEL BACKSTAGE DELLA SFILATA ANTONIO MARRAS

IL FINALE

