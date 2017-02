La Turbo S E-Hybrid diventa il modello più potente della gamma Panamera

Porsche raggiunge alti livelli di performance con soluzioni sostenibili. Con la nuova Panamera Turbo S E-Hybrid, il costruttore di vetture sportive lancia per la prima volta una vettura a trazione ibrida plug-in come modello top di gamma. Il motore V8 da quattro litri della Panamera Turbo lavora in combinazione con un motore elettrico sviluppando una potenza di sistema di 500 kW/680 CV e una spinta propulsiva straordinaria: anche appena sopra al regime minimo è disponibile una coppia di 850 Nm che consente di effettuare lo sprint da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e di raggiungere una velocità massima di 310 km/h. La strategia di potenziamento della Panamera a trazione integrale deriva dalla supersportiva 918 Spyder. Nel Nuovo ciclo di guida europeo, il consumo medio di carburante della nuova Panamera è di 2,9 l/100 km, mentre con alimentazione completamente elettrica il modello top di gamma può percorrere fino a 50 chilometri. La Panamera Turbo S E-Hybrid è la dimostrazione tangibile dell’importanza che Porsche attribuisce alla mobilità elettrica.



Se ti piace ADVERSUS iscriviti alla nostra newsletter per ricevere i nostri aggiornamenti via email. iscriviti alla nostra newsletter per ricevere i nostri aggiornamenti via email. Fai click qui per iscriverti.

Concetto di trazione unico con motore V8 e motore elettrico

Dopo l’esordio positivo della Panamera 4 E-Hybrid, che combina un motore V6 con un motore elettrico, Porsche dimostra ancora una volta il grande potenziale della tecnologia ibrida. La nuova Panamera Turbo S E-Hybrid abbina un motore elettrico (100 kW/136 CV) ad un motore V8 (404 kW/550 CV). La frizione di disaccoppiamento installata nel modulo ibrido Porsche viene azionata da un attuatore elettromeccanico che adopera una frizione elettrica (ECA), proprio come nella Panamera 4 E-Hybrid. Il risultato si traduce in tempi di reazione brevi e un livello di comfort elevato. Come in tutti gli altri modelli Panamera di seconda generazione, il trasferimento della potenza al sistema di trazione integrale adattiva, di serie, Porsche Traction Management (PTM) è affidato al veloce cambio a doppia frizione Porsche Doppelkupplung (PDK) a otto rapporti. La trazione E-Performance permette alla berlina di categoria superiore di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 3,4 secondi e fornisce una spinta straordinaria a velocità più elevate. Grazie anche ad una velocità massima di 310 km/h, la Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid fissa nuovi standard di riferimento nella sua categoria. La Panamera Turbo S E-Hybrid dotata di sospensioni pneumatiche di serie, offre in questo segmento un perfetto equilibrio tra il comfort di una berlina di categoria superiore e i valori di performance di una vettura sportiva.

Una batteria agli ioni di litio con potenza di 14,1 kWh, raffreddata a liquido, alimenta il motore elettrico. La batteria ad alta tensione, integrata nella parte posteriore, può essere completamente ricaricata in sei ore tramite una presa da 230 V e 10 Ampere (A). Impiegando il caricabatteria on board opzionale da 7,2 kW e una presa da 230 V e 32 A al posto del caricabatteria da 3,6 kW di serie, la batteria si ricarica completamente in sole 2,4 ore. Il processo di ricarica può essere avviato anche tramite un timer del Porsche Communication Management (PCM) o l’app di Porsche Connect (per smartphone e Apple Watch). Inoltre, la Panamera Turbo S E-Hybrid è dotata di un sistema di climatizzazione ausiliario che permette di riscaldare o raffreddare l’abitacolo anche mentre la vettura è ferma per la ricarica.

Una combinazione unica di efficienza, performance sportiva e comfort nei lunghi tragitti

Performance, comfort ed efficienza formano una perfetta combinazione: la Panamera Turbo S E-Hybrid si avvia, come standard, in modalità esclusivamente elettrica “E-Power” con cui questa sportiva a quattro porte percorre una distanza fino a 50 chilometri ad emissioni zero. Quando la pressione sul pedale dell’acceleratore supera un livello prestabilito o quando il livello di carica della batteria scende sotto un valore minimo, la Panamera passa alla modalità “Auto Hybrid”, nella quale è disponibile la potenza di entrambi i motori. Il consumo nel Nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) per i modelli ibridi plug-in è di 2,9 l/100 km con benzina super (66 g/km di CO2) e di 16,2 kW/h/100 km con energia elettrica.

Debutto con passo di due misure

Il nuovo modello di punta della seconda generazione Panamera sarà lanciato sul mercato europeo a Luglio 2017. Gli altri mercati seguiranno nella seconda metà del 2017. La Panamera Turbo S E-Hybrid celebra l’anteprima mondiale al Salone di Ginevra in programma dal 7 al 19 Marzo 2017. La Sportiva quattro porte sarà proposta da subito anche in versione Executive con passo allungato di 150 millimetri.

La dotazione di serie della Panamera Turbo S E-Hybrid comprende il Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), il Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport) incluso Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), il servosterzo Plus e cerchi in lega leggera da 21 pollici 911 Turbo Design. L’equipaggiamento di base prevede anche il sistema di climatizzazione ausiliario, elementi aerodinamici adattivi e sospensioni pneumatiche a tre camere incluso Porsche Active Suspension Management (PASM). La versione con passo allungato è dotata, di serie, di asse posteriore sterzante. In Italia la Panamera Turbo S E-Hybrid è offerta a partire da 191.676 Euro inclusa IVA, la Panamera Turbo S E-Hybrid Executive a partire da 205.462 Euro.