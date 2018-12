Le Feste con i pantaloni da tuta. Perché no?

‘I pantaloni della tuta sono un segno di sconfitta. Hai perso il controllo della tua vita, quindi hai comprato un paio di pantaloni della tuta‘, lo avrebbe detto una volta Karl Lagerfeld. Tutto bene fin qui, ma perché allora abbiamo visto dei pantaloni della tuta in vendita sul suo sito web? Karl si è dato per vinto? Per quanto ci riguarda sì, perché ritornare sui propri passi non dimostra molto carattere. La sua mossa potrebbe anche attestare uno spirito piuttosto commerciale, pecunia non olet per intenderci. In un mondo (come quello della moda) dove ultimamente tutto gira intorno allo streetwear, il Kaiser Karl non poteva che… seguire e adeguarsi.

Ma a parte questo, siamo contenti di vedere questo trend dello streetwear, una risposta al desiderio del pubblico di abiti più comodi, più usabili, un desiderio che riguarda forse non soltanto la moda ma la vita in generale. Comunque sia, va di moda lo streetwear. Questo lo avevate già capito.

È enorme e varia l’offerta di pantaloni da jogging che troviamo nei negozi. Variano dai pantaloni della tuta classici ai modelli più eleganti, ma sempre con l’elastico in vita. È proprio quest’ultima categoria che offre prospettive interessanti.

Così potreste addirittura considerare di presentarvi al pranzo di Natale, o anche al cenone, perché no, indossando dei pantaloni da jogging, invece che uno smoking o un altro outfit tipico delle feste ma sempre piuttosto scomodo. Oggigiorno i modelli di pantalone da jogging sono talmente raffinati da poterli indossare anche durante occasioni speciali, con una camicia e una giacca giusta ovviamente. Se l’occasione è un po’ più informale ci starebbero addirittura delle sneakers (dell’ultimo modello, il più cool in commercio ovviamente).

Questi pantaloni ‘da jogging’ (onestamente, sono troppo belli per essere indossati durante una corsa sportiva) sono perfetti per occasioni di festa in casa, e per godersi – letteralmente senza costrizioni – le delizie che verranno offerte a tavola. Per quanto ci riguarda i pantaloni della tuta sono un go-go, anche durante le Feste, a patto che… sappiate fare gli abbinamenti giusti. Altrimenti è meglio andare sul sicuro e tornare al classico, scomodo, smoking.

ADVERSUS