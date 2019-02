Le nuove tendenze moda capelli uomo estate 2019. Il ritorno del taglio di capelli ‘classico’

Il look hipster con la sua barba e le sue rasature è stato finalmente archiviato. Il look è passato di moda, anche se qua è la si vedono ancora dei tagli di capelli per l’uomo, con delle disconnessioni molto forti. Anche questi sono, secondo l’hair stylist Francesco Ficara, destinati a sparire. ‘Nei prossimi tempi torneremo a dei tagli più classici’, ci spiega in questa intervista sulle tendenze capelli per la primavera estate 2019.

‘Nell’uomo si sta piano piano ritornando, e spero anche presto, ad un approccio più conservativo, un undercut classico, chiamiamolo così’, ci spiega Francesco Ficara. ‘Per classico si intende capelli tagliati corti, sì, ma che rimangono sempre abbastanza pieni, non sfasati, o almeno non super sfasati come abbiamo visto per un po’ e ancora continuiamo a vedere, e assolutamente più lunghi sopra.’

‘Quindi, in un certo senso è un po’ un ritorno nel passato, con un undercut a strati, ma non troppo, dove è bello rivedere anche un ritorno al lavorare di più in modo artigianale. Torniamo quindi a forbice e pettine per creare delle gradazioni, degli strati, per realizzare dei tagli con capelli corti ai lati e corti anche sul didietro, sulla nuca, e con la parte superiore del capo con una certa lunghezza che personalizza il taglio.‘

‘Questa lunghezza sul centro testa è sempre determinata dai lineamenti del viso, perché io ritengo, come hair stylist, per quella che è la mia competenza e la mia esperienza, che la tendenza è giusto seguirla, ma è anche giusto seguire i lineamenti del viso, tenere conto della – chiamiamola – morfologia del viso che determina parecchio il taglio giusto. Altri elementi dei quali tenere conto sono la qualità dei capelli, la quantità di capelli, la struttura, la texture, e poi dunque i lineamenti. Sono tutti molto determinanti per sviluppare il taglio.’

Chiediamo a Francesco Ficara se c’è un personaggio che incarna l’hair look che ci ha appena descritto, e ci risponde senza esitare ‘Rami Malek’ (questo ancora prima che vincesse l’Oscar). ‘In realtà’, prosegue, ‘i capelli li ha sempre portati così, me lo ricordo, ha questo tipo di taglio da sempre. Non è un taglio costruito, ma richiama proprio il look di adesso: un po’ lungo con i capelli un po’ corti ai lati.’

Si ringrazia Francesco Ficara, hair designer, Via dei Tornielli 1/C, Novara

Charlotte Mesman per ADVERSUS