Lei ti ha dato il due di picche? Ecco 10 motivi per cui non dovresti prendertela

Se sei il tipo che ci prova con le ragazze (o vorresti trovare il coraggio per provarci più spesso) allora devi sapere anche incassare una risposta negativa. Anche più di una. È l’altro lato della medaglia, se hai deciso di buttarti in un gioco in cui si può vincere o perdere, devi accettare le regole.

Se nonostante il tuo aspetto impeccabile, la tua tecnica di abbordaggio sopraffina, ti sei beccato un no… cerca di non prendertela sul personale. Soprattutto se ci hai provato con una perfetta sconosciuta.

E per aiutarti a superare in fretta l’amaro in bocca e rimetterti subito in pista, ecco dieci alibi (motivi) per cui non dovresti prendertela!

È già impegnata . Troppo tardi!

. Troppo tardi! Non le interessano gli uomini (e non andrà certamente a dirlo ad uno sconosciuto)

(e non andrà certamente a dirlo ad uno sconosciuto) In quel momento si sta divertendo troppo con le sue amiche

con le sue amiche Non è la sua giornata (giornate…)

(giornate…) Non è il tipo che si lascia abbordare dagli sconosciuti (anche se la cosa la lusinga, non te lo farà vedere)

(anche se la cosa la lusinga, non te lo farà vedere) Non sei il suo tipo (non si può essere il tipo di tutte)

(non si può essere il tipo di tutte) Ha appena chiuso una storia , non ha proprio voglia di un uomo, nessun uomo.

, non ha proprio voglia di un uomo, nessun uomo. Non ha tempo!

Non eri proprio al massimo delle tue possibilità, e lei con il suo radar femminile ha giudicato negativamente il mancato impegno

delle tue possibilità, e lei con il suo radar femminile ha giudicato negativamente il mancato impegno Le piace di più il tuo amico 🙁

E potremmo andare avanti. All’infinito. Ci sono moltissimi motivi per cui una ragazza non accetta le avances di un uomo, e come puoi capire non hai sempre il controllo su tutte le variabili di un approccio.

Quindi continua ad insistere, e se ti becchi un due di picche, sorridi, e passa alla prossima. È facile come sembra.

