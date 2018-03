Makeup sexy e forte. Idee per un trucco donna (e uomo) per occasioni speciali

Abbiamo intervistato Kabuki, notissimo makeup artist (Sex and the City vi dice qualcosa?), nel backstage di Moschino alla settimana della moda uomo autunno inverno 2018 2019 a Milano. Il trucco era estremo, sexy e molto originale, sia per i modelli che per le modelle. Kabuki, a capo del team di trucco di MAC, ha creato un look straordinario per questo show.

GUARDA LA VIDEO INTERVISTA



Kabuki ci ha spiegato: “Il look è ispirato dalle stampe sui vestiti e da elementi S&M; e forse il feeling che ho percepito mi ricordava un po’ un dipinto di Leonardo da Vinci, ma in realtà le tavolozze dei colori e le stampe sono dell’artista Carlo Mollino, che ha colorato a mano fotoritratti di prostitute. Quindi, in un certo senso anche se non sapevo che fosse il tema, in quel momento, penso che abbia ispirato il trucco perché il trucco è una sensazione di perdita dell’innocenza, è una specie di giovane, bella e molto delicata, ma quando ti avvicini e vedi che c’è una texture metallica sulle labbra quasi come un insetto, e l’eyeliner è rosso burguny come un vino rosso. Quindi c’è qualcosa di dark nel trucco.

Penso che le persone siano più curiose delle diverse textures, quindi penso che il metallico sulle labbra sia una tendenza e sai che le attuali collezioni MAC hanno un sacco di labbra metalliche, quindi ha funzionato molto bene è stato abbastanza facile testare, tutto sembrava scorrere facilmente.

Labbra. È un prodotto stratificato perché penso che sia ciò che gli conferisce la bellezza, non è così ‘trucco da ogni giorno’ sembra un po’ più simile a una fotografia dipinta a mano, quindi usiamo un rossetto a lunga durata opaco come base, quindi noi costruiamo con le matite per approfondire i lati e poi evidenziando con polveri metalliche di due diversi tipi al centro, quindi sembra più perfetto con tutti quei passaggi, sembra più regale.

L’eyeliner. L’eyeliner è in realtà un rossetto… è lo stesso tipo di formula che è sulle labbra un rossetto a lunga durata retro opaco, quindi, ma funziona molto bene come un eyeliner.

Trucco maschile. I modelli maschili hanno un po’ di trucco per gli occhi questa volta, ed è una matita nera con cui quasi sfioriamo le ciglia in modo che non sia una linea dura, è punteggiata e poi strofinata con un pennello con gli occhi chiusi e poi un po’ di colore taupey che si approfondisce nell’orbita dell’occhio perché, hanno un berretto nero, come un cappuccio di gomma, e sono piuttosto berlinesi e S&M, quindi il trucco sembra davvero un molto meno, si adatta quando i modelli sono nei loro abiti.

Uomini e trucco. Penso che sia l’individuo a dover decidere. Penso che nulla dovrebbe essere fuori discussione, penso che sia una forma di espressione dell’individuo e penso che sia questo il punto. Alcune persone sono molto mascoline e tutti interpretano il genere in un modo diverso, quindi penso che ognuno abbia la propria storia da raccontare e il proprio modo di raccontare quella storia”.

Charlotte Mesman per ADVERSUS

