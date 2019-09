La collezione Uomo per l’autunno inverno 2019 2020 è all’insegna dell’epoca dei pantaloni a zampa di elefante. Sfilano cappotti e maglioni oversize con maniche ultralunghe…

Moda uomo inverno 2019 2020. Tornano gli anni ’70 nelle tendenze capelli, e anche nella moda proposta da Marni in passerella. La collezione Uomo per l’autunno inverno 2019 2020 è all’insegna dell’epoca dei pantaloni a zampa di elefante. Sfilano cappotti e maglioni oversize con maniche ultralunghe, sfilano pantaloni a zampa di elefante, appunto, sfilano camicie con fantasie, sciarpe fin per terra, e abiti sempre con un tocco ‘over’.

Guardate le foto e fatevi ispirare.