I muscoli che non si ingrossano… l’incubo di molti ragazzi che si iscrivono in palestra. Allenamento e crescita muscolare sono spesso un mistero e i principianti hanno fretta, o magari hanno aspettative poco realistiche, ancora più spesso non sanno bene come fare.

Si allenano come dei matti, mangiano tanto o magari troppo, si imbottiscono di supplementi a volte molto costosi, chiedono consigli a destra e sinistra e nonostante tutto (ma sarà poi così strano?) niente… nessun risultato sul fronte ‘muscolare’.

Le lettere che riceviamo dai lettori parlano molto spesso proprio di questo problema.

Abbiamo pensato di stilare pertanto un decalogo, dieci consigli che derivano dall’esperienza, da anni di frequentazione delle palestre, e dal fatto di aver vissuto questi piccoli grandi ‘drammi’ sulla nostra pelle. Tanti, tanti anni fa 🙂

Allenamento e crescita muscolare. Mi alleno ma i muscoli non crescono!

1) Lo sviluppo delle masse muscolari richiede anni di paziente e serio lavoro. Abbi pazienza, e non farti prendere dallo sconforto.

2) Allenati regolarmente, ma non esagerare. Ci sono ragazzi che si ‘bruciano’ letteralmente sotto i pesi, non lasciano al corpo il tempo di recuperare, e si stupiscono anche per i risultati che non arrivano…

3) Mangia sano, mangia bene, mangia in maniera bilanciata. Una dieta troppo povera di calorie rallenterà sicuramente i risultati. Una dieta troppo ricca ti appesantirà eccessivamente. Trova il giusto equilibrio in base al tuo metabolismo, al tuo stile di vita, ai risultati che via via verificherai magari con l’aiuto di un trainer.

4) Dormi. Il sonno è fondamentale quando si parla di allenamento e crescita muscolare.

5) Cerca un partner per i tuoi allenamenti. Per aiutarvi a vicenda, per trovare qualcuno che ti spinga ad allenarti quando la motivazione viene meno.

6) Ascolta il tuo corpo. Se sei stanco concediti un giorno di riposo extra. Se hai voglia di allenarti anche se non sarebbe previsto un allenamento fai comunque un salto in palestra. Qualche esercizio per gli addominali, un po’ di esercizio aerobico non fanno mai male.

7) Cerca di usare sempre dei pesi piuttosto consistenti, che ti permettano di eseguire correttamente gli esercizi, ma che siano anche abbastanza pesanti da stimolare la crescita muscolare.

8) Rispetta la tabella di allenamento. A meno che non ci siano dei validi motivi per saltare degli esercizi cerca di portare sempre a compimento il programma.

9) Non trascurare le gambe. I principianti tendono a privilegiare l’allenamento delle braccia (meno faticoso, e magari di maggior impatto) senza rendersi conto che allenare le gambe stimola uno sviluppo completo ed armonioso del corpo.

10) Non mollare. Come in tutte le cose anche in palestra ci saranno dei momenti di euforia e dei momenti di depressione per i risultati che non arrivano. Stai tranquillo, e non mollare. I risultati alla fine arrivano sempre, se si usa la testa.

