Mia moglie è incinta. Di un altro uomo

Riceviamo e pubblichiamo

Ciao Adversus,

leggo Adversus da sempre e adesso che mi è cascato il mondo addosso ho sentito il bisogno di parlarne con qualcuno, anche se in forma anonima. Adversus è sempre stato come un fratello maggiore per me.

Ieri mia moglie, otto anni di matrimonio, mi ha detto di essere incinta. Non mi ha nemmeno dato il tempo di preoccuparmi, o magari di gioire, perché mi ha detto subito che il bambino non è mio. Non riesco a descrivere come mi sono sentito. Sono morto dentro, con un dolore misto a confusione assolutamente indescrivibili.

Le ho chiesto chi è il padre, non ha voluto dirmelo. Le ho chiesto se adesso vuole andare a vivere con l’altro, non ci pensa nemmeno. Adesso vivo una situazione assurda, non so chi è il padre, non capisco perché lei non vuole lasciarmi per andare a vivere quell’altro. Non so nemmeno se è stato il frutto di un incidente all’interno di una relazione alle mie spalle, se lei mi ha tradito regolarmente, se lo ha voluto (io non posso avere figli per un problema che non si riesce a risolvere) fare con uno a caso per poter avere un figlio. Non so.

Non so, non so cosa fare, non riesco nemmeno a credere che una cosa come questa sia successa.

Da ieri non ci parliamo. Lei piange, io sto al piano di sopra, non le rivolgo la parola e non so cosa devo fare.

Cosa devo fare?