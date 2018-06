Milan Fashion Week Uomo estate 2019. Le prime immagini street style

È iniziata la settimana della moda uomo a Milano. E nel corso dei prossimi (tre) giorni vedremo in passerella le proposte degli (sempre meno) stilisti per la primavera estate 2019. In passerella sfilano i modelli e le modelle, ma fuori dalle sfilate lo show è forse anche più interessante.

Partiamo con lo streetstyle, scopriamo quello che viene indossato (non a caso, non sono outfit messi insieme all’ultimo momento intendiamoci…) sulla strada durante la settimana della moda uomo. In questa prima giornata di sfilate moda uomo a Milano abbiamo visto soprattutto dei look in stile casual chic. Uomini in abiti però senza cravatta, sì invece al fazzoletto nel taschino, preferibilmente bianco.

Sotto le giacche abbiamo visto invece della classica camicia addirittura delle t-shirts, e qualcuno ha addirittura osato rimpiazzare la cravatta con una collana. Abbiamo anche visto degli outfits trendy come dei pantaloni eleganti in stile jogging, con t-shirts aderenti o delle sweaters moderne, il tutto completato da sneakers colorate. Abbiamovisto poi delle camicie con fantasie animalier, tra le altre, una cosa che non ci stupisce se guardiamo alle collezioni moda uomo estate 2018.

Il mood è dunque casual chic, o urban cool, come volete, pochi o niente pantaloni corti dunque, ma outfits piuttosto eleganti con un tocco sportivo casual.

