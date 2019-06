Milan Fashion Weekend. Ecco come si vestono i modelli. Copiate il look!

Idee moda uomo estate 2019. Sfilano le collezioni moda uomo per l’estate 2020. Come ogni stagione, i fotografi street style si radunano intorno alle show location per immortalare gli invitati ma anche i modelli all’uscita dopo la sfilata. È sempre interessante scoprire come si vestono questi ragazzi che vivono letteralmente di moda.

Analizziamo i look di moda dei modelli maschi

L’outfit più visto tra i giovani è composto da un paio di jeans, una T-shirt e una camicia, portata aperta. Sono look semplici ma i capi sono, ovviamente, giustissimi. Tagli, proporzioni, colori, accessori… niente è lasciato al caso.

I jeans sono dritti e piuttosto stretti ma mai troppo aderenti.

I modelli sembrano preferire i jeans neri, ma ovviamente abbiamo visto anche dei jeans blu e alcuni jeans bianchi.

Valida alternativa per i jeans sono dei pantaloni larghi in lino o cotone.

Le T-shirt spesso molto semplici: bianche, nere, con o senza logo o brand name, talvolta in stile rock.

La maggior parte dei modelli opta per le sneakers (bianche o nere), oppure degli stivaletti corti.

Sono molto importanti gli accessori, soprattutto le borse. Dominano gli zaini e i marsupi.

Abbiamo visto anche qualche cappellino, anche quelli semplici nei colori classici.

Il look ‘vincente’ è stato, secondo noi, l’abbinamento dei pantaloni classici con una camicia a fantasia bianca e blu.

Un’altra caratteristica che non può mancare è… un fisico ‘bestiale’!

