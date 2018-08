Parliamo della Milano Fashion Week Uomo Estate 2019 con Mauro Pilotto, fotografo di moda e stylist. In questa intervista Mauro Pilotto ci spiega le più interessanti nuove tendenze moda per l’uomo. Ci parla anche della settimana della moda uomo, che forse ormai possiamo chiamare il ‘fine-settimana’ della moda uomo a Milano.

Con un’esperienza di tanti (tantissimi!) anni alle Fashion Week di Milano e Parigi, Mauro Pilotto è in grado di dare una opinione molto articolata e professionale su quanto viene proposto in passerella e nei backstage delle sfilate.

Guardate la video intervista qui sotto per scoprire tutte le nuove tendenze uomo estate 2019!

Ecco cosa ci ha raccontato Mauro Pilotto sulla settimana della moda uomo estate 2019:

Questa è l’ultima giornata di una brevissima settimana della moda. In realtà è durata quattro giorni ma sono stati quattro giorni molto intensi di sfilate e di presentazioni.

A dire il vero, è stata una settimana, secondo me, poco energetica da un punto di vista di messaggio moda.

Ognuno ha cercato di dare un’interpretazione molto personale di quello che è stato un denominatore comune: lo street style. Ogni casa di moda, ogni azienda, ogni brand ha riportato in qualche modo lo street style, tutto quello che si vede per strada. Quello che abbiamo visto in passerella è tutto molto ispirato al jogging, al tempo libero, alla tuta in particolare, alla tuta da tempo libero con inserti e tecnologici con moltissime zip e cappucci.

Lo street style è diventato quasi l’unico argomento di moda. Sembra quasi che l’uomo formale sia tramontato. L’uomo di oggi è molto active, è sportivo e dinamico e sembra quasi vivere solo di tempo libero.

Sembra che l’ufficio sia diventato una cosa obsoleta, e comunque chi va in ufficio si veste come chi va in palestra, a parte qualche rarissima eccezione, vedi Giorgio Armani. Lo stilista prosegue nel suo percorso personale di un uomo molto disinvolto molto estremamente maschile ma molto rilassato. Tutti gli altri secondo me hanno seguito un denominatore comune, cioè questo uomo di chiarissima ispirazione street.

Parlare di tendenze colori risulta un po’ più complicato perché ognuno ha in qualche modo presentato una sua palette di colori. C’è chi ha fatto dei toni molto molto pacati e chi invece ha fatto dei colori decisamente più strong quasi stroboscopici in qualche caso, e comunque la tendenza colore dal punto di vista mio, non esiste più.

Mi ha colpito che il casting delle sfilate ai cui ho assistito. Sembra sempre più rivolto al ragazzino. Non voglio dire il teenager, ma comunque l’uomo maturo che va oltre i 30 e 40 anni sembra non avere più nessun punto di riferimento con i modelli che vediamo sfilare. Credo che ci siano modelli che partono dai 16 anni che arrivano massimo ai 20 anni.

Cliccate qui per leggere: Fashion Fever. La moda, lo street style, le modelle. A cura di Mauro Pilotto

ADVERSUS