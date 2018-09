È il momento di parlare delle tendenze moda donna autunno inverno 2018 2019, ed eccoci qui con il nostro consueto ABC delle tendenze moda per la nuova stagione. Questa volta l’elenco è stato molto molto facile da mettere insieme perché le collezioni di moda per l’autunno inverno 2018 2019 sono bellissime, e ricche di ispirazioni. Alcune tendenze moda sono nuove, altre ce le portiamo dietro dalle stagioni scorse. La moda è un processo continuo, in fin dei conti. Leggete il nostro ABC, scoprite le tendenze must-have per la nuova stagione e aggiornate il vostro look moda per l’autunno inverno 2018 2019.

Moda donna autunno inverno 2018 2019, tutte le tendenze

A di Animalier e Argento

A di stampe Animalier, con in testa la fantasia leopardata (vedete anche Max Mara). A anche di Argento, per la sera ma anche per il giorno!

B di Blazer

B di Blazer, torna alla grande la giacca. La sua particolarità per quest’inverno: le spalle davvero ‘boxy’ (grandi e quadrate).

C di Cowboy

C di Cowboy: stivaletti texani (Emporio Armani), abitini e giacche con frange ‘stile prairie’ (Isabel Marant) e sciarpe cowboy in versione chic (Fendi).



D di Dorato

Oltre all’argento va forte il dorato, da abbinare anche all’argento.

E di Extra (e di Esagerare)

E di Extra cioè di strati extra. La moda a strati non è nuova ma per questa stagione esageriamo. Indossiamo strato su strato, addirittura cappotto su cappotto (su cappotto).

F di Fantasie

Via libera alle fantasie anche quest’inverno: floreali, etniche, animalier…

G di Glitter e Gloss

Sì anche ai materiali luccicanti. Il Glitter viene proposto sotto forma di paillette e cristalli, il Gloss sotto forma di materiali lucidi come la plastica, il vinile, il latice, la pelle laccata.



H di Hippie

Sono tanti gli stili, tra i quali lo stile Hippie, anni ’70 (vedete Missoni).



I di Imbottiti

La I è di giacche Imbottite, vanno di moda anche quest’inverno.

J di Jeans

Sarà mai fuori moda il Jeans? Certo che no. Scoprite tutte le tendenze jeans. Cliccate qui.