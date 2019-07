Moda uomo estate 2019. La moda street style, 5 Look estivi per lui

La moda uomo per l’estate 2019 vista attraverso lo street style. Il confine tra l’originale e il ridicolo è estremamente sottile durante le settimane moda uomo. Il pubblico si impegna ad apparire, a distinguersi, a provocare i tanti fotografi per la strada, e spesso il risultato sono degli outfit poco credibili (e spesso anche poco dignitosi).

Stivaletti bianchi con tacco, cappelli che nemmeno la nonna oserebbe indossare, sandali con calzini colorati, pantaloncini ‘lunghezza teenager’, camicia con maniche trasparenti… (sì, stiamo sempre parlando della moda uomo). Ne abbiamo visti letteralmente di tutti i colori.

Per quanto ci riguarda va benissimo, non bisogna mai prendersi troppo sul serio. Ma la domanda che rimane inammovibile come un macigno è se tutto quello che abbiamo visto passare sia anche bello, di classe, se gli outfit testimoniano un certo stile e gusto. O piuttosto la mancanza dei suddetti. Mentre ‘stile’ e ‘gusto’ sono comunque sempre, almeno secondo noi, i criteri da seguire.

E dunque vi chiediamo di dare un’occhiata alle foto streetstyle su questa pagina, dove troverete degli outfit bizzarri e meno. Ci troverete degli elementi, dei dettagli divertenti, ma anche pazzi, estremi. Forse vi troverete qualche ispirazione – un abbinamento di colori, un accessori giusto -, ma forse anche no.

Ma qualsiasi cosa facciate, il nostro consiglio è: siate fedeli al vostro stile, siate voi stessi, e vestitevi per voi stessi, e non per attirare l’attenzione

