Moda uomo. John Varvatos inverno 2017 2018. Ecco come creare quel look da rock star

Idee moda uomo inverno 2017 2018. Nel backstage dello stilista di moda John Varvatos si ha sempre l’idea di essere circondati da rock star, i modelli sono sempre estremamente cool, trendy e – lo dicono le nostre colleghe – anche molto belli. Non quelle rock star rozze (che ci piacciono anche, intendiamoci), molto raffinato invece lo stile Varvatos. Qui parliamo di quelle rock star dal gusto elegante, un po’ dandy, senza mai essere però effeminati.

Basta guardare le foto del backstage della sfilata per l’inverno 2017 2018 per capire il mood delle collezioni Varvatos. Punti forti nelle sue collezioni sono da sempre i giubbotti in pelle morbida. Il cappotto con stampa leopardata è un capriccio per la sera. La stessa stampa torna in una versione più blanda per il giorno.

I capelli dei modelli sono ‘rilassati’ con volumi piuttosto grandi oppure attaccati alla testa, come delle vere rock star. [Continuate a leggere sotto le foto]

Il look da rock star à la Varvatos. Ecco come crearlo

Il look moda di John Varvatos è piuttosto facile da creare. Optate per dei capi snelli – giacche con dei tagli piuttosto netti e pantaloni piuttosto stretti –. Capo chiave è ovviamente il giubbotto in pelle. Aggiungete maglioni stretti a collo alto, gilet e sciarpe. Optate per stivaletti scamosciati e guanti scamosciati. Indossate colori nella gamma del fango, piuttosto matte, per farli contrastare improvvisamente con dei tessuti più lucidi. Tutto qui. Provate.

ADVERSUS

Se ti piace ADVERSUS iscriviti gratis alla nostra newsletter