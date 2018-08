Moda street style 2019: accessori moda per l’uomo

Durante la Fashion Week Uomo estate 2019 i ‘fashionistas’ che bazzicano le sfilatehanno sfoggiato dei look che, non esageriamo, possono competere con i look visti in passerella. Particolare attenzione merita il look dandy, un look molto visto tra il pubblico di moda maschile. Questo stile raffinato, elaborato e studiato si caratterizza per la grande attenzione per il dettaglio, non soltanto dell’outfit stesso (taglio, lavorazioni, bottoni) ma soprattutto anche degli accessori di moda.

Gli accessori moda dei dandy devono corrispondere ad un criterio: ogni pezzo, ogni item, deve essere speciale. Può essere lussuoso, oppure vintage, esagerato o pazzo, basta che sia unico o davvero particolare. Pensate a orologi preziosi – meglio se in edizioni limitate – oppure a braccialetti e anelli da uomo vintage. Pensate anche a borse vintage (come borse da medico vintage) oppure a delle ‘it’-bag con preferenza per quelle che non sono ancora state scoperte dalla massa. Dandy e fashionistas non comprano soltanto dalle griffe famose ma anche in negozietti di seconda mano, mercati vintage, e durante le vacanze, in paesi esotici. Sono sempre e ovunque alla ricerca di un oggetto con un alto effetto ‘wow’.

L’abbinamento di vari accessori moda richiede tempo e un certo talento per lo styling. Il dandy – ma anche il fashionista – non indosserà mai niente a caso. Nelle foto street style qui sotto vedete degli esempi di abbinamenti di accessori moda. Come potete vedere anche i tatuaggi fanno ormai parte integrante dell’insieme. Gli accessori moda devono stare bene, sia per quanto riguarda i colori che lo stile. Sono molto amati anche gli accostamenti di varie fantasie, come nella prima foto street style qui sotto, l’abbinamento della fantasia dei pantaloni in seta con la stampa leopardata della borsa da uomo.

Guardate le foto street style e fatevi ispirare.

ADVERSUS