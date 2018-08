Moda street style. Il look dandy. Ecco come fare

Le collezioni di moda uomo sulle passerelle sono sempre più spesso inspirate dalla moda street style, la moda della strada. Lo street style è diventato, negli ultimi anni, sempre più importante. Uno stile che soprattutto durante le settimane della moda per l’uomo vediamo spesso ben rappresentato sulla strada è il look dandy. Sempre più uomini sfoggiano questo stile.

Moda uomo streetstyle: il look dandy style

Il fenomeno ‘dandy’ non è niente di nuovo, anzi esiste già da secoli. I neo dandy, cioè i dandy di oggi, si lasciano ispirare da figure leggendarie come George Bryan ‘Beau’ Brummell e Oscar Wilde oppure da classici della letteratura come Il ritratto di Dorian Gray e Il Grande Gatsby, ma non solo. Sempre di più vediamo interpretazioni contemporanee del fenomeno. Così oggi possono far parte dello stile dandy anche i tatuaggi, a patto che siano raffinati e abbiano uno certo stile.

Streetstyle uomo: tutto giro intorno al ‘tailoring’

La base del look dandy è: il tailoring, il che si traduce in pratica in abiti sartoriali. Sono molto amate le giacche a due bottoni e i pantaloni slim. Ogni capo deve vestire alla perfezione. Taglio e linee devono essere impeccabili, le proporzioni in equilibrio, le lunghezze studiate al millimetro. Non vi stupirà sapere che è proprio il sarto ad essere il ‘dandy’s best friend’.

Oggi giorno lo stile dandy è alla portata di tutti; non è necessario spendere grosse cifre visto che anche i grandi magazzini offrono ormai una vasta scelta in termini del ‘tailoring’, abiti sartoriali.

Moda uomo: il perché dello stile dandy

Alcuni dicono che lo stile dandy è una forma piuttosto estrema di vanità e un modo per farsi notare. Altri invece sostengono che si tratti di una forma di espressione della propria personalità. Gli abiti devono vestire alla perfezione per diventare tutt’uno con la propria persona. In linea con questa spiegazione è la teoria dello scrittore Jules Barbey d’Aurevilly che sostiene che i dandy con i loro outfit raffinati ed eccentrici si ribellano alla mediocrità e all’uniformità. Si tratta di una protesta ironica e creativa contro una società che detta (tra l’altro) come ci si deve vestire.

Streetstyle uomo. Il look neo dandy, ecco come fare

Conoscendo la filosofia del dandy non vi stupirà che il dandy non segua le tendenze di moda. Lo stile dandy non è una questione di ‘overdressing’ ma piuttosto una questione di vestirsi con gusto, stile ed ironia. Un dandy, per di più, è sempre curatissimo.

Fanno parte del guardaroba del dandy: gli abiti sartoriali (lo abbiamo già detto), e poi: gilet, camicie (spesso e volentieri di seta), sciarpine di seta o cachemire, blazer sartoriali, pantaloni slim fit, scarpe stringate, capi vintage, cappelli Borsalino, bretelle, guantini e accessori preferibilmente eccentrici, unici o artistici (borse, anelli, braccialetti, orologi). E ultimamente anche dei tatuaggi con un certo stile.

Oltre al taglio sartoriale dei capi è molto importante anche la qualità che deve essere ricercata, raffinata e alta, altissima. Lo stesso vale per le lavorazioni. Il dandy ha occhio per i più piccoli dettagli come la scelta del filo oppure dei bottoni.

Importantissimi anche i colori e gli abbinamenti. Sono molto amate anche le fantasie.

Infine deve essere perfetto anche il grooming: barba curata o guance perfettamente rasate e acconciatura altrettanto curata, meglio se anche un po’ particolare.

Dietro ad ogni outfit in stile dandy c’è molta conoscenza e ricerca. Non è affatto uno stile facile.

Guardate le foto street style in questa pagina. Magari lo stile dandy vi ispirerà a creare dei look più creativi, più audaci, più… dandy appunto.

Charlotte Mesman per ADVERSUS