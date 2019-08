Moda streetstyle uomo 2019. Vestirsi come un ‘top model’

Alessio Pozzi è uno dei top model più richiesti del momento. Ma come si veste una persona come lui che deve il suo successo alla sua immagine? Vi stupirà scoprirlo…

Abbiamo fotografato il modello all’uscita della sfilata di Giorgio Armani. Noterete che il suo look è molto semplice. Indossava dei jeans (slim fit ma non troppo aderenti) e una maglietta a maniche corte con buchi in stile vintage. Ai piedi portava delle scarpe firmate Adidas. That’s all.

Anche gli altri modelli avevano optato per un look del genere. La maggior parte dei ragazzi aveva optato, come Alessio, per dei jeans slim fit, blu oppure anche neri. Alcuni modelli indossavano dei pantaloni lunghi in cotone. Abbiamo visto anche degli shorts sportivi fino al ginocchio.

I modelli avevano abbinato i pantaloni a delle T-shirt o a delle canottiere. Abbiamo visto anche qualche camicia (anche a fiori) che veniva indossata aperta sopra una T-shirt (un trend per quest’estate). Quasi tutti i modelli indossavano delle sneakers. Pochi sono gli accessori: occhiali da sole oppure un cappellino.

Se guardate le foto noterete che i colori sono piuttosto sobri. È chiaro che i modelli preferiscono un look poco vistoso, molto casual. Ma non fatevi ingannare, perché a guardare bene questi look non sono così semplici: sono le forme e soprattutto le proporzioni che contano! (E un fisico ‘bestiale’ aiuta ovviamente)

Guardate le foto streetstyle e fatevi ispirare.

