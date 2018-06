La moda uomo estate 2018 continua ad offrire novità esotiche. L’Oriente continua ad affascinare. Anche uno stilista di moda esperto e in circolazione da parecchio come Giorgio Armani torna regolarmente a farsi ispirare dall’Estremo Oriente. La collezione di Emporio Armani è un misto di influenze giapponesi e occidentali, sia per quanto riguarda i tagli e le linee, sia per quanto riguarda i materiali e le stampe.

Le giacche sono chiaramente ispirate dai classici kimono. Sono piuttosto larghe e corte. I completi sono snelli e alcune giacche vengono fatte sfilare con cintura in vita. Le camicie hanno colletti alla coreana. I pantaloni sono stretti o molto larghi, talvolta con dei ‘pannelli’ che ricordano quasi delle gonne. I bomber in seta hanno stampe floreali.

Nei capelli i modelli portano fasce nere, per rafforzare il look giapponese. Più occidentali sono invece gli occhiali da sole rotondi con lenti colorate o a specchio.

Moda uomo estate 2018. Emporio Armani. Ispirazione dal Giappone

Cosa potete farci con questa collezione? Non è un look da copiare nella sua totalità a meno che non siate dei fan sfegatati del Giappone e non vi piaccia dare un tocco orientale al vostro look. Quello che rende interessante questa collezione, secondo noi, sono le proporzioni. I pantaloni larghi possono, fuori dal contesto orientale, sembrare dei cargo pants con tagli particolari. Le giacche corte con alamari donano un tocco nuovo al vostro look quotidiano. I bomber floreali stanno bene con degli shorts o con dei jeans.

Per quanto ci riguarda questa è una collezione da cui prendere capi singoli per poi mescolarli con capi che avete già. Per aggiungere un twist moderno, se volete un po’ più esotico, al vostro look.

Charlotte Mesman per ADVERSUS