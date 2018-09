Moda uomo autunno inverno 2018 2019

La moda uomo per l’autunno inverno 2018 2019 è molta varia. Da una parte vediamo sempre influenze sportswear, dall’altra parte anche tendenze di moda più stravaganti come influenze cowboy o addirittura fantasie pitonate (per esempio da Roberto Cavalli).

Tutto sommato la moda uomo per l’autunno inverno 2018 2019 è comunque piuttosto portabile. Abbiamo scelto cinque look moda uomo per voi, cinque look pronti da indossare, prêt-à-porter nel vero senso della parola.

Moda uomo. Il look rock/punk diventa etnico

Un look grintoso. La novità per l’autunno inverno 2018 2019? Influenze etniche (vedete la maglia).

Moda uomo. Casual chic

Questo look è casual e allo stesso tempo molto raffinato. La novità? L’arancione bruciato. Va molto di moda.

Moda uomo. Sportivo

Un look sportivo, curato, portabilissimo. La tendenza? Accenti di colore (vedete le scarpe).

Moda uomo. British

Questo look non è da tutti, ma potete anche soltanto prendere qualche elemento. I pantaloni a quadretti per esempio vanno forte in questo momento. Il trench in pelle è un item prezioso con il quale fare uno statement.

Moda uomo. Classico

Un look classico con il velluto come protagonista. Da copiare: l’accostamento di velluto con il knitwear.

Charlotte Mesman per ADVERSUS