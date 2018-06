Da St Moritz ed Aspen fino a Kitzbuhel e Courchevel, questa stagione l’uomo Billionaire e la sua gang di compagni del jet-set sono tutti in alta montagna. Al tramonto sulle vette innevate, si ritrovano in un men’s club sofisticato per un esclusivo apres-ski. Alcuni arrivano direttamente da un meeting di lavoro con il loro elicottero privato ed altri da una sciata, tutti vestiti in modo assolutamente impeccabile.

Inserito nell’ambientazione del celebre nightclub Williams Le Roi – un intimo palazzo riservato al piacere nel cuore di Milano – il guardaroba autunno/inverno 2018 eleva ilmenswear di lusso made in Italy ad un altro livello.

Contemplando l’esigenza di proteggere dal freddo senza mai scendere a compromessi sull’ altaqualità e sullo stile, l’abbigliamento per il giorno prevede maglioni di lana grossa in stile norvegese, completi tre pezzi in robusto velluto a coste, un comodo cappotto spigato, piumini realizzati in visone rasato con fodera in cashmere, bomber in visone bianco e doposci foderati in pelo con dettagli in metallo. La camiceria è realizzata con meravigliose sete e decorata da micro-motivi geometrici; per i momenti di massima opulenza, ecco i trench ed i bomber in pitone, i cappotti lunghi in visone e volpe bianca. Occhiali da sole con lente triplaproteggono lo sguardodai fiocchi di neve che dalle luci del dancefloor.

Il guardaroba per la sera contempla giacche in velluto bordeaux con dettagli matelassé, giacchesartoriali a strisce e paillettes, giacche da cocktail con scollo a scialle chiuse da alamari dorati accompagnate da pantofole in velluto con motivi chevron ricamati in oro. E, come ultimo tocco stravagante in queste notti sfrenate, ecco i coordinati vestaglia e pigiama in seta con esotiche stampe Kashmir.