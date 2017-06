Moda uomo estate 2018. Sdrammatizza il tuo look moda estate con un cartone animato

Se volete sdrammatizzare il vostro look, allora un capo con un cartone animato o un personaggio dei fumetti è la soluzione. Il trucco di ogni fashionista.

Non sapete come indossare quei pantaloni grigi, oppure trovate troppo seria quella giacca scura? Allora abbinatele con una tshirt o una felpa stampata con un cartone animato o un fumetto. In questa maniera il vostro look classico diventa trendy e anche più giocoso.

Per il resto potrete tenere il look molto semplice, gli occhiali da sole colore arancio che vedete in questa foto potete lasciarli a casa, almeno secondo noi. Anche quei sandali stile birkenstock ci sembrano un po’ molto passé. Certo possono dare ancora quell’instant fashion look se le abbinate come vedete in questa foto, ma non tutti amano questo tipo di calzatura, soprattutto non in città. Un paio di sneakers avrebbe dato più grinta a questo look.

Ma come sempre vale il “de gustibus” e quindi se una cosa vi piace e vi fa sentire bene, allora indossatela, non è nostra intenzione limitarvi nella scelta degli abiti, ma piuttosto di darvi delle nuove idee. Dunque usate la vostra fantasia. Da quel punto di vista questo look è riuscito.

