Le nuove tendenze moda uomo estate 2019. Ispirazione ‘nonno’. Dal cardigan alle bretelle

Avete bisogno di un po’ di ispirazione per il vostro look primaverile? Allora rubate qualche idea dal guardaroba del nonno! Tanti capi di ‘una volta’ sono di nuovo up-to-date. Basta guardare la collezione Giorgio Armani per la primavera estate 2019. Il ‘Maestro’ ha mandato in passerella vari cardigan e gilet, rendendo questi capi di nuovo attuali.

Soprattutto i gilet formano il ‘leitmotiv’ di questa sfilata. Armani li ha presentati sopra a maglioncini sottili con maniche lunghe, ma anche indossati sulla pelle nuda sotto giacche e addirittura cardigan. Sì, tornano anche i cardigan, a fantasie classiche oppure grafiche, abbinati alla camicia con cravatta, pantaloni classici e scarpe stringate (come il nonno). Ma ci sono anche abbinamenti più moderni, soprattutto quelli dove il cardigan viene indossato sopra il gilet e abbinato a dei pantaloni con le pinces.

Un altro item rubato dal nonno sono le bretelle. Giorgio Armani le fa indossare al contrario, e non è poi così male. Adesso tocca a voi!

Charlotte Mesman per Margherita.net