Moda uomo estate 2019. Streetstyle da Fendi. Urban chic in giacca di pelle

Non è un completo su misura, ma è comunque elegante. Sì può. Analizziamo questo look urban chic, rilassato ma con gusto. Se non fosse per i capelli…

Moda uomo primavera estate 2019. Parliamo di look moda uomo, e lo facciamo analizzando un look visto fuori dalla sfilata di Fendi. Cosa portano gli uomini che vanno a vedere le sfilate? Questa domanda ci viene rivolta spesso e volentieri. La risposta è molto semplice: gli addetti ai lavori cercano spesso di indossare un capo disegnato dal brand che si apprestando ad andare a vedere.

Alla sfilata di Fendi è quindi comune vedere uomini vestiti… Fendi, appunto. E questo significa che le giacche sono belle. Come il modello di giacca uomo in pelle nella foto qui sotto. A dire il vero a noi poco importa se la giacca in oggetto sia di Fendi o meno, quello che ci interessa è il look complessivo, e le combinazioni. (Il testo continua sotto la foto).

Una giacca come questa richiede una base piuttosto semplice. Il signore in questione ha scelto un pantalone grigio chiaro con una righina e sopra una polo lavorata piuttosto elegante anche questa con una righina gialla. Sotto il pantalone, dei mocassini in pelle. Il look viene completato da un paio di accessori ‘semplici’ come una borsa (di Fendi) ed un paio di occhiali da sole rotondi. Nulla di ridire. Urban chic.

Solo il look capelli avrebbe potuto essere un po’ più in linea con le tendenze capelli uomo del momento. Ciuffi, undercuts e barbe sono cosa dela passato, e ci hanno onestamente anche un po’ stancato. Fate click qui per le nuove tendenze capelli uomo.

