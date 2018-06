Moda uomo primavera estate 2019. Roberto Cavalli Uomo Estate 2019

Giugno è il mese della moda estiva. Quella per l’anno successivo, intendiamo. Tra Pitti Uomo e le settimane della moda, è questo il periodo dell’anno in cui gli stilisti propongono le nuove collezioni. Così ha fatto Roberto Cavalli che a Pitti Uomo ha presentato la collezione moda uomo primavera estate 2019.

Paul Surridge, Direttore Creativo del marchio, ha presentato per la primavera estate 2019 una collezione moderna ma che strizza l’occhio al passato. La collezione è stylish ma soprattutto anche portabile. In passerella abbiamo visto blouson doubleface, knitwear, pantaloni chinos, trendy e moderni. Bermuda ampi e shorts. Le giacche e i soprabiti hanno delle linee decise ma compatte.

Lo stilista gioca con le stampe animalier reinterpretate ad esempio traforate in pelle, o come sbiadite dal sole, insomma rese moderne e in vari colori. Dal bianco ai colori pop al nero. Anche le scarpe con stampe animalier non potevano mancare.

La collezione Roberto Cavalli uomo primavera estate 2019 è portabile, lussuosa e davvero Roberto Cavalli.

