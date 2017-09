La nostra nuova modella di copertina è Alexandra, una modella molto bella, simpatica molto, ma molto, loquace (e la cosa ci piace). Alexandra è svedese. Abbiamo incontrato e fotografato Alexandra (ma non dimenticate di guardare il video con l’intervista qui sotto) in una assolata mattina a Milano, dove lavora come modella ed è rappresentata dall’agenzia Boom Models. Per il servizio fotografico e per il video Alexandra indossava capi della collezione autunno inverno 2017 2018 di Parah.

In pratica, tutto quello che avevamo programmato per questo servizio modella di copertina per ADVERSUS è saltato all’ultimo momento, perché Alexandra con le sue storie e con il suo entusiasmo ci ha convinti a rivedere il progetto, e a seguirla invece con il nostro video nel suo personalissimi backstage del servizio. Originale, e molto divertente. Cosa si può chiedere di più ad una modella? Leggete l’intervista, sfogliate la galleria fotografica e guardate il video. Alessio.

GUARDA IL VIDEO



Modella di copertina: Alexandra

Come ti chiami e per che agenzia lavori a Milano?

Mi chiamo Alexandra, e a Milano sono con Boom Models Agency

Quanti anni hai?

23, li ho compiuti proprio pochi giorni fa qui a Milano

Di dove sei?

Vengo da Stoccolma, in Svezia

Come è la vita nella tua città?

Molto tranquilla. Vivo poco fuori da Stoccolma, in una piccola città di mare, molto vicina alla natura, al mare, un feeling totalmente diverso da quello di grandi città come Milano o Parigi. È pulita e vicina alla natura, mi piace tornare a casa e stare con la mia famiglia e con i miei amici.

Da quanto fai la modella?

Da quattro anni circa, l’ultimo anno e mezzo a tempo pieno.

Come hai iniziato la carriera di modella?

È una storia divertente. Ero in uno shopping mall con mia madre, abbiamo visto che c’era un concorso per trovare il nuovo volto per un prodotto per capelli, ho partecipato, ed ho vinto. Dopo aver finito la scuola ho deciso di fare questo lavoro a tempo pieno.

I tuoi obiettivi, come modella?

Il mio sogno sarebbe quello di spostarmi negli stati uniti, new york o los angeles. Il mio sogno sarebbe anche quello di essere il volto di una importante campagna pubblicitaria, o finire su Vogue. Quanto sarebbe bello?

Tre parole per descriverti

Positiva, motivata e spontanea.

I tuoi hobby?

Mi piace fare cose creative, usare le mani, come dipingere o creare oggetti artistici. Mi piace sfidare il mio corpo in diverse attività sportive, come scalare le montagne, è una delle mie attività preferite.

La tua musica preferita?

Mi piacciono tutti i tipi di musica, dipende dal mio mood. Posso ascoltare Bob Marley, ma anche Justin Bieber, mi piacciono tutti! La musica è una cosa molto bella per me, posso ascoltare davvero di tutto.

Suoni anche qualche strumento?

Sono andata a scuola per imparare a suonare, mia mamma voleva che studiassi musica, così mi ha portata da un insegnante di chitarra ma dopo un po’… mi ha rimandata a casa dicendo che non sapevo suonare 🙂

Shopping e moda. Il tuo stile? Come ti vesti quando non sei impegnata con il tuo lavoro di modella e con i casting?

Adoro la moda, il tuo stile lo crei da sola. Quando vado ai casting mi vesto sempre di nero, piuttosto aderente per mostrare il mio corpo. Ma nel tempo libero mi piace mescolare vecchio e nuovo, femminile e trendy, per creare il mio stile personale. mi piace anche essere comodo. Mi piace andare a fare shopping da Zara, nei negozi vintage delle città in cui mi trovo per lavoro, per trovare qualcosa di unico.

Potere seguire Alexandra @alexandraafri https://www.instagram.com/alexandraafri/

Ringraziamo Boom Models Agency http://www.boomtheagency.it/