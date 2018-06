Modelli prima della sfilata. Backstage da Wolf Totem estate 2019

Tra gli inviti ricevuti nei giorni precedenti le sfilate della Milano Fashion Week Uomo (forse meglio definirla la tre giorni della moda uomo a Milano, purtroppo) un invito in particolare ha da subito attirato la nostra attenzione: quello di Wolf Totem. La sfilata non era in calendario e – dobbiamo essere onesti – non conoscevamo il brand. Da un piccola ricerca su internet abbiamo subito capito che si tratta di un marchio cinese, disegnato da Colin Jiang. Il marchio fa parte un colosso del menswear cinese, molto famoso in China. Il tutto ci ispirava e ci siamo organizzati per essere nel backstage di questa sfilata.

Lì non era difficile riconoscere Colin Jiang. Il designer asiatico sfoggia un paio di occhi incredibilmente blu e era interessante come tutto il suo cast di modelli. Tutti i modelli erano molto diversi tra di loro e avevano una personalità molto caratteristica (guardate la nostra galleria di foto :-))

Ovviamente abbiamo dato anche un’occhiata alla collezione che si presentava giovane, sportiva, energetica con lavorazioni moderne e ricercate. Per sapere di più sulla collezione cliccate qui.

Ma non dimenticate di guardare il nostro reportage dal backstage della sfilata Wolf Totem.

Charlotte Mesman per ADVERSUS