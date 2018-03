Nuova Mercedes-AMG C 43 4MATIC Coupé e Cabriolet

A breve distanza dalla berlina e dalla station-wagon, anche i modelli C 43 4MATIC Coupé e Cabriolet sono stati ampiamente aggiornati. Caratteristiche distintive comuni ai due modelli sono la mascherina del radiatore AMG con doppia lamella, la vigorosa grembialatura anteriore e la nuova grembialatura posteriore con le mascherine circolari dei doppi terminali di scarico. Gli interni approfittano della plancia completamente digitale con display AMG (disponibile a richiesta) e dei volanti di nuova generazione. Il V6 biturbo da 3,0 litri eroga adesso 287 kW (390 CV). Insieme al cambio a 9 marce SPEEDSHIFT TCT AMG, particolarmente reattivo, e alla trazione integrale 4MATIC Performance AMG con ripartizione della coppia a favore della coda, è stato possibile aumentare ulteriormente dinamismo e agilità.

«Con i nuovi modelli C 43 4MATIC Coupé e Cabriolet, ampiamente valorizzati sia sul piano estetico che tecnico, offriamo ai nostri clienti molte nuove, originali possibilità di accesso al mondo di Mercedes-AMG», ha dichiarato Tobias Moers, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-AMG GmbH.

Con tutta una serie di misure perfettamente armonizzate i progettisti AMG sono riusciti ad aumentare ulteriormente la dinamica di marcia. Ora il V6 da 3,0 litri eroga 287 kW (390 CV), ossia 17 kW (23 CV) più di prima. La coppia massima di 520 Nm è disponibile in un’ampia fascia di regime, dai 2.500 ai 5.000 giri/min. Nuova C 43 4MATIC Coupé accelera da 0 a 100 km/h in4,7 secondi, la cabriolet in 4,8 secondi. La velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h.

Design degli esterni: sportivo e incisivo

Gli esterni di C 43 4MATIC Coupé e Cabriolet si presentano molto più espressivi e ancora più capaci di comunicare con forza la famiglia di appartenenza dei nuovi modelli. Le nuove caratteristiche distintive sono la mascherina del radiatore AMG con doppia lamella in argento iridium opaco e la vigorosa grembialatura anteriore con flic supplementari. Gli air curtain laterali nella grembialatura anteriore contribuiscono a ottimizzare il flusso d’aria sul frontale. Le alette orizzontali sulle prese d’aria e la modanatura decorativa dello splitter frontale sono color cromo argentato.

Nella vista laterale colpiscono, oltre agli accentuati rivestimenti sottoporta, anche i nuovi cerchi in lega leggera AMG ottimizzati in termini aerodinamici. La speciale configurazione dei loro anelli aerodinamici esterni e la geometria delle razze, ottimizzata nella galleria del vento, migliorano il flusso d’aria intorno alle ruote, aumentando l’efficienza aerodinamica. Gli ingegneri sono riusciti a ottenere una combinazione perfetta di aerodinamica, peso e raffreddamento dei freni, cui si uniscono prestazioni di massimo livello e un ridotto consumo di carburante.

Anche la coda si presenta in veste sportiva con due mascherine circolari color cromo argentato per i doppi terminali di scarico. La grembialatura posteriore con prese di uscita dell’aria laterali estetiche e il diffusore nettamente più espressivo migliorano l’aerodinamica nella parte posteriore. Lo spoilerino sul cofano del bagagliaio è in tinta con la vettura.

Il kit aerodinamico AMG (a richiesta) aggiunge alcuni accenti ancora più sportivi: lo splitter anteriore più espressivo, lo spoilerino di serie, gli inserti sottoporta di maggiore larghezza e i flic nel paraurti posteriore sono in nero lucidato a specchio. Ulteriori possibilità di equipaggiamento sono disponibili con il pacchetto carbonio II. Qui l’alloggiamento dei retrovisori esterni e lo spoilerino sul cofano del bagagliaio sono realizzati in carbon look nero. Il pacchetto comprende elementi di colore nero come l’alloggiamento dei retrovisori, le linee di cintura e le cornici dei finestrini.

Interni decisamente sportivi con soluzioni originali

Materiali sportivi elegantemente rifiniti, come la pelle, la microfibra DINAMICA e l’alluminio, si fanno interpreti nell’abitacolo dell’espressività del design. Grazie alla speciale conformazione delle imbottiture laterali del piano di seduta e dello schienale, i sedili Performance AMG (a richiesta) assicurano il massimo sostegno laterale nella guida sportiva. A richiesta in abbinamento ai rivestimenti in pelle, le imbottiture laterali avvolgono perfettamente il passeggero con le loro camere d’aria incorporate. I sedili Performance conferiscono inoltre all’abitacolo un carattere ancora più sportivo e originale con il loro look Motorsport. Sono riscaldabili e, in abbinamento ai rivestimenti in pelle, possono anche essere climatizzati su tre livelli. A bordo della cabriolet, inoltre, possono essere dotati di riscaldamento per la zona della testa AIRSCARF a richiesta.

I rivestimenti di serie in pelle ecologia ARTICO/microfibra DINAMICA nera con cuciture decorative rosse sottolineano l’indole dinamica. Sono abbinati al design dei sedili i pannelli centrali delle porte e la plancia portastrumenti in pelle ecologica ARTICO con cuciture decorative rosse. I pedali sportivi in alluminio con inserti antisdrucciolo neri, gli elementi decorativi in nero laccato lucido e alluminio chiaro con rifinitura longitudinale, il cielo nero e le cinture di sicurezza rosse portano tutti un accento sportivo nell’abitacolo.

Ampie possibilità di personalizzazione

A richiesta sono disponibili ampie possibilità di personalizzazione. La gamma degli elementi decorativi comprende inserti in legno di frassino nero a poro aperto/alluminio chiaro con rifinitura longitudinale, alluminio con rifinitura longitudinale (porte)/frassino nero a poro aperto (consolle centrale), tiglio marrone scuro lucido, quercia antracite a poro aperto, noce a poro aperto ed elementi decorativi AMG in carbonio/alluminio chiaro con rifinitura longitudinale e fibra di vetro color argento opaco/alluminio chiaro con rifinitura longitudinale.

I rivestimenti sono disponibili a richiesta anche in pelle di colore nero, nero con cuciture decorative rosse, rosso cranberry/nero, grigio magma/nero, marrone cuoio/nero e porcellana/nero.

