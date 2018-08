Nuove idee capelli ricci uomo per l’autunno inverno 2018 2019. Come li porterai?

Avete i capelli ricci! Beati voi! Perchè i capelli ricci sono di moda. Accentuate la texture dei vostri capelli scegliendo però con attenzione un taglio di capelli adatto al vostro viso. In passato si usava tagliare via i ricci o cercare comunque di domarli il più possibile ma da qualche stagione questo è ‘not done’. Fate crescere i vostri capelli e sfoggiate con orgoglio una bella chioma riccia! È un ottimo modo per distinguervi dalla massa. I capelli ricci sono cool, anche per l’autunno inverno 2018 2019.

Dunque se avete capelli ricci, mostrateli. Lasciatevi ispirare dai modelli visti sulle passerelle delle sfilate per l’autunno inverno 2018 2019. I modelli con i capelli ricci che vedete in passerella spesso sonno stati proprio scelti per i loro ricci!

Nuove idee capelli ricci uomo per l’autunno inverno 2018 2019

Per darvi nuove idee capelli ricci per l’uomo per l’autunno inverno 2018 2019 vi consigliamo di guardare le foto qui sotto. Come potete vedere ci sono tanti modi per portarli e tanti tagli di capelli diversi per chi ha i capelli ricci. Potete optare per più volume sul centro testa e per dei lati più corti ma potete anche optare per dei grandi volumi. Oppure lasciarli crescere in lunghezza, anche fino quasi sulle spalle. Dipenderà dal tipo di riccio e anche dalla forma del vostro viso. Consultate il vostro parrucchiere.

Ma prima guardate le foto qui sotto per farvi nuove idee. C’è un taglio che vi piace? Allora interpretatelo insieme al vostro hair stylist per adattarlo alla vostra personalità.

Per tutte le tendenze capelli uomo autunno inverno 2018 2019 fate click qui.

