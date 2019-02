La tendenze moda uomo estate 2019 sono portabili e moderne. Non è un’estate esotica con abiti in lino e espadrilles ma nemmeno un’estate da giaccha e cravatta. La moda estiva per la nuova stagione ha un’allure lussuosa e trendy, ed è allo stesso tempo comoda. Le parole chiave sono sportswear e active wear. Per chi ama un look un po’ più formale, ci sono degli abiti con proporzioni innovative e moderne. Lo sportswear invece è caratterizzato da pantaloni da jogging, hoodies e sneakers. L’active wear, anche conosciuto come ‘utility trend‘, prende la forma di overall (salopette da uomo) e gilet con grandi tasche applicate.

Vanno sempre forte le fantasie, anche per l’estate 2019: fantasie grafiche, artistiche ma anche quadri e (ancora) stampe animalier, in particolare la stampa serpente.

Un must è il trench coat. Questa stagione non lo indossiamo con le scarpe stringate, ma con le sneakers. Un altro capo molto presente è il bermuda, da indossare in modo casual-chic, con una bella T-shirt oppure con un maglione estivo elegante, e dunque non con giacca e cravatta come in passato. Giacche e cravatte sono tra l’altro piuttosto rare quest’estate. L’abito moderno si indossa sul petto nudo (Dunhill) oppure, come già detto, con un maglioncino leggero.

Guardate le foto qui sotto per le nuove tendenze moda per l’uomo per la primavera estate 2019.

1. Influenze sportswear

2. Quadri

3. Fantasie

4. Stampe animalier

5. Nuove proporzioni

6. Gilet con influenze workwear

7. Colori neon

8. Shorts

9. Utility trend

10. Trench coat

